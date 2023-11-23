日本列管「類大麻軟糖」 法務部：正在確認HHCH是否列毒品管制

日本東京11月起，傳出多起民眾「誤食」含有大麻衍生成分「HHCH」的小熊軟糖，導致身體不適緊急送醫，引起社會惶恐。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2023/11/23 19:10

〔記者吳政峰／台北報導〕日本出現類大麻（六氫大麻酚，HHCH）成分軟糖，卻傳出多名民眾食用後感到不適送醫的事件，日本厚生勞動省預定12月2日起將其列為「指定藥物」管制。我國法務部表示，正在確認HHCH是否為我國列管的毒品，若衛生福利部等單位認為它符合毒品的要件，亦可送毒品審議委員會討論是否分級管制。

法務部指出，有關日本製軟糖中因含有六氫大麻酚HHCH（hexahydrocannabihexol），引發食用民眾不適及社會爭議事項，日前日本厚生勞動省專家會議同意將該合成化合物增列為「指定藥物」，厚生勞動省並將從12月2日起正式管制。

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法務部說明，正在確認該等合成化合物是否為我國列管的毒品及其級別，如尚未列管，且衛生福利部、刑事局、調查局、關務署等查緝或檢驗單位認為該合成化合物具有成癮、濫用、對社會產生危害之虞，將送法務部會同衛福部組成的毒品審議委員會，審議是否予以分級管制。

「HHCH軟糖」在日本東京、大阪等都會區的年輕人間蔚為風潮，食用後會產生相似於大麻的刺激性反應，日本將於12月2日列管。衛福部食品藥物管理署22日表示，目前我國含六氫大麻酚（HHCH）產品尚未被列為毒品、管制藥品或藥品管理，從國外帶回自用並不違法，但不建議民眾食用，若是輸入、販售仍會違反食安法規定，最重可處2億元罰鍰。

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