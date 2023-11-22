疑因壁虎咬斷電線短路 澎湖身障中心電梯故障母女一度受困

消防人員會同電梯公司人員，打開故障電梯門。（澎湖縣政府社會處提供）

2023/11/22 16:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣身障中心今（21）日舉行公益彩券經銷商測試及簽約會議，一對母女搭乘電梯前往2樓，突然發生故障，2人受困電梯內，工作人員立即通報澎湖縣政府消防局，派員趕往現場搶救，經過10分鐘後，順利將母女救出送醫，初步檢測疑似壁虎咬斷電線短路所致。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午2時40分接獲民眾報案指稱，位於馬公警分局旁的澎湖縣身障中心，電梯發生故障，其間有人受困，立即出動2輛消防車及1輛消防車，趕往現場搶救，當消防人員趕抵現場，還聞到濃濃燒焦味，卻未看到明火，因此消防局部署水線，又進行回收。

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由於電梯內有人受困，澎湖縣政府消防局與趕抵的電梯公司工作人員，共同打開故障電梯門，將受困其內的母女救出，雖然2人無明顯外傷，但明顯受到驚嚇，主管的澎湖縣政府社會處為安全起見，還是堅持將2人送醫檢查，並由處長桂祥晟指派社會福利科長薛皆音，攜帶水果前往醫院關心，並允諾負責相關後續賠償。

電梯公司也派員到場檢驗，發現電梯內電容器燒毀，疑似壁虎咬斷電線造成短路，出現故障，屬於突發狀況，電梯有照規定進行定期保養，還是敵不過突發狀況，出現人員受困情形，所幸只是虛驚一場，未造成生命財產損失，允諾未來將加強防範動物爬入電梯井安全設施。

電梯內電容器燒毀，疑似壁虎造成。（澎湖縣政府社會處提供）

受困電梯母女，10分鐘後順利救出。（澎湖縣政府社會處提供）

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