2惡煞對少年動私刑持球棒痛打臀部 警查出身分將通知到案

少年被棍棒毆打。（擷自「爆料公社二社」）

2023/11/22 15:57

〔記者許國楨／台中報導〕近日網路社群流傳一段影片，2名惡煞對一名少年動私刑，不但要求少年趴下還持球棒痛打臀部，影片據報在台中益民商圈地下停車場，對此警方表示，該案發生在去年，當時年僅17歲許姓少年，被2名熟識友人約至該處談事情後毆打，少年母親直到近日才得知報案，目前已查出兩名涉案人身分，將通知到案後依法究辦。

台中市二分局昨天網路巡邏時，發現爆料公社二社上傳，題為「台中一中街商圈地下室私刑教育未成年」的影片，經查，該案發生在去年4月17日20時26分許，當時年僅17歲許姓少年，與2名熟識友人相約在轄內益民商圈地下停車場談事情，卻因不原因被體罰及持棍棒毆打。

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但許姓少年當時到地下室談什麼事情，以及什麼原因被打已經不復記憶，因後來自認僅身體有瘀青，所以沒有第一時間向母親反應，許母直到今年8月下旬，經兒子於網路認識何姓網友所提供手機攝錄影像，始得知兒子遭楊姓、吳姓等涉嫌人持棍棒毆打，並逼迫兒子伏地挺身及下跪，到第三分局正義派出所報案及提出傷害告訴。

而第二分局於受理該案單一窗口案件後旋即展開偵辦，經查3人係相熟識友人，目前已知相關犯嫌身分將通知到案說明，等釐清案情後依法究辦；分局長周俊銘呼籲民眾，使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警察絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

少年被迫做伏地挺身。（擷自「爆料公社二社」）

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