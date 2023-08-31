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典當機車借款成人頭戶 他報警遭竹聯幫信堂糾眾16人動私刑

桃園地檢署指揮中壢警方持16張拘票拘提竹聯幫信堂承信會成員16人到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（中壢警分局提供）

桃園地檢署指揮中壢警方持16張拘票拘提竹聯幫信堂承信會成員16人到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（中壢警分局提供）

2023/08/31 19:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局今年6月12日接獲19歲江姓休學大學生報案，由普仁派出所員警前往中壢區永康三街一處租屋處內，發現他全身是傷，且財物及機車均被洗劫一空，損失約10萬元，立即將他送醫治療。分局成立專案小組調查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經持拘票分批查獲涉案的16人到案，檢警查出，這16人均是竹聯幫信堂承信會成員，包括黃姓主嫌（17歲）等其他14名共犯均是16、17歲未成年。

檢警調查，江生當時報案指稱，被一群人強押至民宅內，以及被持棍棒圍毆搶走機車與現金，總損失約10萬元後揚長而去，檢警查出，16人全數是竹聯幫信堂承信會成員，僅有1女成年（18歲）及1名未成年人責付外，其餘14人由桃園地方法院裁定羈押及收容獲准，桃園地檢署日前已對涉案成年人依法提起公訴。

此案源於江生6月間打麻將時認識黃姓主嫌，當時因急需用錢，因黃嫌說有認識當鋪朋友可協助，江生便將自己機車提供給黃嫌去辦典當應急。不過，明明講借5萬元卻僅拿到1萬元，江生與其理論後，對方便要求他交出存摺和金融卡；未久江生就接獲銀行電話說其帳戶已成警示帳戶，趕緊報警處理，黃嫌獲悉江生報警後，假意約他再動用私刑。

普仁所獲報前往救人與偵查隊成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官陳彥价指揮偵辦，根據調查鎖定涉案2女14男，查出他們都是竹聯幫信堂承信會成員，且黃姓主嫌與另外14名犯嫌竟然均是未成年少年；檢警蒐證後，傳喚相關證人作證後，依強盜、傷害與組織犯罪防治條例方向偵辦，蒐證完成後，檢察官開出16張拘票，指揮中壢警分局發動4波行動，將涉案16名犯嫌人通通拘提到案，並扣得作案用的棍棒等證物。

中壢警方今日強調，近年來黑幫分子年齡層逐年下降，更進入校園戕害下一代，檢警掃黑刻不容緩，將秉持「掃蕩黑幫，斬斷金流！」決心，全面依法究辦。

桃園地檢署指揮中壢警方持16張拘票拘提竹聯幫信堂承信會成員16人到案，查出涉案用棍棒等證物。（中壢警分局提供）

桃園地檢署指揮中壢警方持16張拘票拘提竹聯幫信堂承信會成員16人到案，查出涉案用棍棒等證物。（中壢警分局提供）

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