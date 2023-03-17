疑「黑吃黑」200萬！刺青男遭扒衣暴打畫面曝光 警逮4嫌

台中警方搜索汽車旅館，帶回鄧男等2男3女調查。（警方提供）

2023/03/17 11:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕雲林縣年僅24歲、手臂刺青的許姓男子，疑似擔任詐欺或洗錢的車手，「黑吃黑」200萬元，被4名惡徒押到汽車旅館，扒掉上衣用球棒，打得他哇哇大叫、痛苦萬分，其中1名惡徒還把影片上傳到IG，中市警局六分局昨天（16日）晚間搜索汽車旅館，逮捕鄧姓男子等4人涉案，不過，包括被害人許男、施暴者鄧男，都不願說明內情，警方將依妨害自由、強制、傷害等罪嫌法辦。

這場黑吃黑疑案曝光之因，是鄧男陣營的一名惡徒，把毆打許男的錄影畫面上傳IG，許男只穿褲子，被惡徒用球棒猛打，他痛得哀嚎求饒，「我錯了、我認錯了」，惡徒還恐嚇說，「打得呼你死，殺人我敢喔（指敢打死殺掉許男）」，之後又有一段影片，是被打得傷痕累累的許男，倒臥地上喝水畫面。

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台中市警察局第六分局於昨天（16日）晚間發現影片後，從背景研判，是位於西屯區一家汽車旅館，分局長賈立民於昨夜8時許，親自率隊攻堅，現場帶回鄧姓男子等2男3女釐清案情，並循線在醫院急診室找到許男，他雙手骨折、頭部挫傷，但意識清楚、無生命危險。

警方之後逮捕與鄧男（22歲）一起施暴，之後離開現場的劉男（21歲）、劉男（18歲）、黃男（24年次）等3名犯嫌到案，不過，包括許男與鄧男共5人，卻不願說明內情，不願說明施暴之因。

警方研判，這些人可能從事非法工作，例如詐欺集團的車手、洗錢或地下匯兌集團的車手等，許男疑似「黑吃黑」200萬元，被抓到摩鐵動用私刑，另外，也有可能是單純債務糾紛，這部分警方尚在查證中，全案將依妨害自由、強制、傷害等罪名，將鄧男等4人法辦。

許男被打得手臂骨折後，一度躺在此處地板喝水。（警方提供）

中市警局第六分局長賈立民（）圖中），昨夜8時許親自率隊搜索汽車旅館。（警方提供）

許男被扒掉上衣，用球棒毆打的悲慘畫面。（民眾提供）

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