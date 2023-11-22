東北季風來了磯釣人多了 新北消防強化船艇操作訓練

為了增強救援能力，新北市消防局第六大隊特別安排連續1週的強化船艇操作訓練活動。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/22 08:59

〔記者吳昇儒／新北報導〕每年東北季風來襲，東北角一帶經常傳出釣客落海案件。新北市消防局第六大隊為了能夠增強救援能力，16日至22日分別在石門漁港、金山磺港漁港、萬里漁港、瑞芳中油漁港、貢寮福隆漁港進行各項水域救援訓練，增加隊員們操作救援器材的熟識度，以利救援時能發揮最大的功效。

新北市消防局第六大隊指出，東北角海岸線是屬於傳統礁岩地形，入秋後吹起東北季風，脫落的海藻、海髮絲及青苔碎屑流入海中，會吸引各式魚種靠岸覓食，加上東北角海域處於兩大洋流的交會處漁業資源豐富且多樣，有許多新鮮美味的當季漁產，因此吸引相當多的釣客前來進行磯釣。但也有很多釣客貪圖方便，未依規定穿防滑鞋、救生衣，容易發生意外。

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為了增加救援速度及量能，特別安排水中攝影機操作、水中推進器運用、活餌救援練習、魚雷浮標救援練習、橡皮艇組裝船外機操作方式與故障排除、橡皮艇下船方式、器材車吊掛各式船艇水車下船練習等。以提升消防同仁救生及船艇操作技能，確保水域執勤安全及強化水域搜救效能。

大隊長羅億田也呼籲從事磯釣的釣客，要正確穿著防滑鞋和救生衣，不慎遇險才能提高獲救率，並要注意天氣突然變化，且從事磯釣活動應結伴同行。在釣場可以互相照應，如果遇危險時才能自救或互相救援。

為了增強救援能力，新北市消防局第六大隊特別安排連續1週的強化船艇操作訓練活動。（記者吳昇儒翻攝）

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