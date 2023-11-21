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刑事局肅槍扣4槍187彈 怪手司機、機車技師落網稱「好玩」

警方查扣改造槍枝及改造工具。（警方提供）

警方查扣改造槍枝及改造工具。（警方提供）

2023/11/21 16:41

〔記者許國楨／台中報導〕因應明年初大選，刑事局中部打擊犯罪中心展開肅槍行動，接連在南部查獲2處改造槍枝工廠，逮捕2嫌並查扣2把改造手槍、2把半成品、187發子彈等證物，經查，2人分從事怪手司機、機車維修技師等工作，2人雖互不認識，但改槍動機口徑一致，都說是因為「好玩、好奇」，訊後均依槍砲罪嫌送辦。

刑事局中打第五隊隊長薛昇旭今天指出，刑事局分析近年涉案槍械形態，多屬模擬槍加工改造而成，所使用的子彈也是市售空包彈製改造而成，且性能與制式槍械不分軒輊，該隊專責肅槍，為防堵明年初的總統、立委選舉因槍械衍生事端並維護社會治安，主動深入追查改造槍枝源頭。

警方日前接獲情資，屏東縣擔任怪手司機的蔡姓男子（30歲），以及高雄市擔任機車維修技師的許姓男子（31歲）涉嫌改槍，經蒐證完備後聲請搜索票查緝，今年8月23日於屏東縣九如鄉逮獲蔡嫌，在其住處查獲改造槍枝1枝、子彈13顆及改造工具1批等證物。

上個月23日則是在高雄縣梓官區埋伏守候，見許嫌現蹤趨前圍捕，並在住處起獲改造槍枝1枝、改造手槍半成品2枝、子彈174顆、鑽床1台等改造工具1批等證物，檢警調查，蔡、許2嫌互不相識，供稱從網路自學改造槍枝技術，動機都只是「好玩」，警方訊後將全案依違反槍砲罪嫌移送法辦，2嫌分別裁定3萬、10萬交保。

刑事局指出，為防止不法分子持槍犯案、遏止黑幫氣焰，秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」原則，持續追溯槍枝來源，另依槍砲彈藥刀械管制條例規定，改造及持有改造槍械提高刑責為5年以上，併科1千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

警方共查扣2把改造手槍、半成品、187發子彈等證物。（警方提供）

警方共查扣2把改造手槍、半成品、187發子彈等證物。（警方提供）

警方共查扣2把改造手槍、半成品、187發子彈等證物。（警方提供）

警方共查扣2把改造手槍、半成品、187發子彈等證物。（警方提供）

警方訊後將嫌犯移送法辦。（警方提供）

警方訊後將嫌犯移送法辦。（警方提供）

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