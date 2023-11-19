騷擾同袍摳肛抓鳥 荒唐上兵被退伍

黃員碰觸同袍下體與肛門，被記過並強制退伍。（示意圖，與本案無關）

2023/11/19 01:03

〔記者吳政峰／台北報導〕空軍防空暨飛彈第794旅一名黃姓上等兵，2018年起多次碰觸同袍生殖器、指摳肛門，被被所屬單位認定嚴重破壞國軍部隊同袍間團結和諧，依軍風紀實施規定第29點「言行不檢」，記一大過懲罰，核予考績丙上，並核定其為不適服志願士兵，強制退伍。黃員自稱表現良好，興訟保工作，日前被最高行政法院駁回確定。

判決指出，多名軍人申訴遭到黃員騷擾，黃員2019年接受監察官訪談時稱，有碰觸同袍手部、大腿、臀部及生殖器官、手指摳往肛門、向同袍耳朵吹氣及十指交扣行為，但沒有要求購買原味內褲、關寢室小燈、用生殖器官頂同袍臀部及跨坐同袍身上。

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794旅同年8月召開懲評會，黃員接受評審委員質問，亦承認有騷擾同袍之舉。黃員為了息事寧人，還同意金錢賠償部分被害人，簽立載明「因觸摸對造人生殖器官，造成糾紛事件，經兩造同意達成條件如下」的區公所調解筆錄。

794旅認定黃員多次未經同意，即任意觸碰同袍大腿、臀部及生殖器官，造成同袍受有冒犯及不悅的感受，陷於職場恐懼不安的心理狀態，減損同袍間相互信任感，嚴重破壞國軍部隊同袍間之團結和諧，核已逾越軍人職務規範標準，構成軍風紀實施規定第29點第1款「言行不檢」，核予大過1次懲罰。

794旅辦理2019年度考績作業，經初考、覆考將黃員「品德」分項均評列為丙上，送防空部查核。國防部空軍司令部2020年召開不適服現役人事評審會，均評鑑黃員不適服現役，核定其不適服志願士兵退伍。

黃員不滿丟了鐵飯碗，興訟保工作，主張應審酌他過往對任務賦予認真負責、優良工作態度及其他有利事項，且勒令退伍過度評價，違反比例原則。

一審台北高等行政法院認為原處分無誤，駁回黃員告訴；黃員不服，提起上訴，但二審最高行政法院也認為原審見解無誤，且黃員上訴僅重述原審主張，未具體表明原判決究竟有何不適用法規或適用不當之處，不符合上訴要件，日前予以駁回，全案確定。

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