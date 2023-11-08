男密醫搓女病患奶還收錢 否認犯行加重刑期

密醫吳男猥褻女病患，否認犯行，加重改判。（示意圖，與本案無關）

2023/11/08 13:25

〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓男子沒有醫師資格，卻在新北市執行把脈、開藥、身體檢查等醫療業務，2020年間見一名女病患前來求診，老公未陪同，竟起了色心，趁她躺在病床上時觸診摸奶、壓乳頭，事後還開藥粉，收取1000元報酬。一審新北地院依非法執行醫療業務判刑6月，得易科罰金18萬元，併科罰金30萬元（已確定）；利用醫療機會猥褻罪處6月刑，高等法院更一審認為吳男否認犯行無悔意，8日加重改判10月刑。

判決指出，吳男未取得合法醫師資格，卻從2018年間起在新北市住處，假傳統整復之名，對外執行問診、把脈、身體檢查及開立藥物等醫療行為，並收取每次300元至1000元不等報酬。

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一名女病患為調理婦科等病症，2020年10月30日起在老公陪同下前去求診，2021年11月7日晚間，女病患為持續調理婦科病症，帶同女兒在內的3名幼童前往就診，詎料，吳男見女病患的老公沒有陪同前來，竟認有機可乘，起了色心。

吳男憑藉與女病患間為醫病關係，問診完後要求她進入設有圍簾的診療室，佯稱需觸診腹部；女病患依指引仰臥診床上，吳男為免在場幼兒目擊檢查經過，刻意要求女病患變更仰臥方向，隨即拉上圍簾，單獨1人對她進行觸診。

吳男命令女病患掀起上衣，女病患原僅將上衣掀至內衣下緣處，然經吳男要求再向上掀後，女病患為配合腹部診查，只好勉強把上衣掀至內衣中間處。

沒想到，吳男並未診查女病患腹部，反逕自伸手進入她的內衣中，以3、4隻手指持續戳揉壓乳頭外側乳房部位多次，又藉口內衣有礙診查，命令她解開內衣。

女病患為配合腹部診查，再度勉強自己，並同時以手遮擋乳頭處，但吳男猶未診查她的腹部，反持續以3、4隻手指戳揉按壓她的乳頭外側乳房，並繞圈，又隨意把手掌平放胸腔，另一手握拳敲扣數下後罷手。猥褻完畢後，吳男又開立藥粉交給女病患攜回服用，並收取1000元報酬。

更一審依女病患、相關證人證詞、監視錄影畫面勘驗結果、LINE 對話紀錄等證據，認定吳男確有猥褻犯行；就算女病患步出診間時神情正常，但每個人因性格、成長背景、所受教養方式等因素，承受創傷的能力、反應本不相同，吳男否認猥褻的辯詞不可信，觸犯刑法第228條第2項之利用醫療機會為猥褻行為罪。

更一審表示，吳男利用看診機會，罔顧女病患信賴，無視其年幼子女在圍簾外等候，為滿足自己私慾而犯罪，動機可議、手段惡劣，所生危害重大，又始終否認犯行，亦不曾表達歉意或未達成和解。

更一審認為，一審處吳男6月刑，顯屬過輕，檢察官上訴主張原審量刑不當，則有理由，7日撤銷原判決，加重改判刑10月，可上訴。本案合議庭成員為審判長廖建瑜、陪席法官林呈樵、受命法官林孟皇。

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