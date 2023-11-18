婦人車禍2個半月後命喪肺炎 撞人騎士過失致死被判刑

石姓男子撞上陳姓婦人，陳婦經過２個多月治療，兩度出院又住院，結果死於肺炎，法官認為石男有過失致死責任。（記者王捷攝）

2023/11/18 06:33

〔記者王捷／台南報導〕一名石姓騎士撞到陳姓婦人，導致陳婦胸腹部受傷住院，車禍後約2個半月，陳婦兩度住院、出院，最後因肺炎死亡，石男的律師認為陳婦死因與車禍沒有因果關係，但鑑定證人、法醫劉景勳認為，車禍造成的初期傷勢，導致一連串的感染，法官因此以過失致死判石男10個月徒刑。

這件車禍發生在去年4月2日，造成陳婦多重嚴重傷勢，在加護病房治療27日後，轉至普通病房，同年5月13日病情穩定出院，但才過了一天，又因泌尿道感染再次住院，直到5月20日出院，又轉到另一間醫院，直到同年的6月19日因肺炎併發症死亡，前後經過兩個多月的治療。

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由於陳婦住院、出院過程，石男的律師主張陳婦在出院後一度情況穩定，與車禍受傷的因果關係已中斷，石男不該有過失致死的責任，認為陳婦是在醫院中經歷了重複的感染，最後才因為肺部感染死亡。

不過，法醫劉景勳提供的鑑定結果認為，陳婦起初住院因腦出血、胸壁及肺挫傷，儘管出院時情況穩定，但感染未完全痊癒，所以出院後隔天又因泌尿道感染反覆住院。

而且，陳婦四肢有些潰瘍的傷，原本都是小傷，因感染無法治療完全、不斷的累積，雖然有很多抗生素可用，但是抗生素用多後，細菌會產生抗藥性，用到最後沒有抗生素可用，導致無法挽救的結果。因為有這次車禍事件，造成後面一連串事故，這是鑑定報告記載意外死亡最主要的原因。

法官以鑑定結果，認為陳婦死亡與車禍有因果關係，石男有過失致死的責任，加上石男未獲得被害者家屬的諒解，還辯稱自己有路權，主張遭左側轎車阻擋視野，才發生車禍，所以決定不予宣告緩刑，判處10個月徒刑。

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