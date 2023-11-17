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涉潛艦國造洩密案 馬文君以被告身分出庭稱「司法將還我清白」

台灣高等檢察署偵辦潛艦國造洩密案，17日以被告身分傳喚國民黨籍立委馬文君出庭。（記者劉信德攝）

台灣高等檢察署偵辦潛艦國造洩密案，17日以被告身分傳喚國民黨籍立委馬文君出庭。（記者劉信德攝）

2023/11/17 15:05

〔記者王定傳／台北報導〕前海軍顧問郭璽點名國民黨立委馬文君，涉嫌洩漏國造潛艦機密給韓國國家情報院，政治評論員李正皓與民進黨立委參選人吳崢上月赴高等檢察署告發，馬涉嫌觸犯刑法外患罪章中的「洩漏國防秘密予外國罪」，高檢署今日首度以被告身分傳喚馬文君出庭訊問，她受訪時表示：「相信司法會還我清白」。

馬文君今日表示，自己是基於立法委員的權責，監督政府預算與政策，而從錄音檔可知，裡面涉及許多弊端，除浪費人民納稅錢外，甚至會危害國家，希望司法單位能徹查，也相信司法會還她清白。

「台灣國」理事長陳峻涵今日亦帶領群眾至法庭外高喊：「下架馬文君、拒絕共產黨」；他指出，馬文君自己坦承將錄音檔等資料交給韓國，致廠商受牽連，馬涉嫌洩密且非常嚴重，影響國防甚鉅，希望高檢署能有更積極的手段立即聲押馬文君。

高檢署昨天先以被告兼證人身分傳喚郭璽，郭備妥「潛艦樣式」隨身碟給檢方，內存一刀未剪錄音檔；他昨說，馬文君將3千個機密檔案洩漏給國情院，害6家廠商受牽連，是台灣的罪人。

他並表示，如果聽到完整的錄音內容，就知道馬文君不只洩漏文字檔案，甚至將國造潛艦的開會紀錄、專案報告，所有參與過國造潛艦者的個人履歷及資歷，全部交給韓國，不只參與台灣國造潛艦計畫的「技高策略」（SI Innotec）一家公司受影響，總計有6家公司都因馬文君的洩密事件而受牽連。

關於郭璽提供給高檢署的完整版錄音，內容疑涉及洩漏國家機密等爭點，例如SI協助台灣製造潛艦、SI負責人是Park（朴武植），以及當時由SI工程師在台協助等。

馬文君受訪時表示：「相信司法會還我清白」。（記者劉信德攝）

馬文君受訪時表示：「相信司法會還我清白」。（記者劉信德攝）

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