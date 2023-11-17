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與自行車碰撞滑到對向車道起火燃燒 機車騎士淡定牽起火燒車離去

苗栗縣苑裡鎮東山橋頭路口，昨（16）日晚間發生一輛自行車與一輛機車碰撞事故，機車騎士連人帶車摔倒滑入對向車道，機車隨即因漏油起火燃燒，嚇得對向汽車駕駛一時慌了手腳，連忙倒車；但機車騎士竟淡定牽起尚有火苗的機車離去。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣苑裡鎮東山橋頭路口，昨（16）日晚間發生一輛自行車與一輛機車碰撞事故，機車騎士連人帶車摔倒滑入對向車道，機車隨即因漏油起火燃燒，嚇得對向汽車駕駛一時慌了手腳，連忙倒車；但機車騎士竟淡定牽起尚有火苗的機車離去。（記者彭健禮翻攝）

2023/11/17 10:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮東山橋頭路口，昨（16）日晚間近6點許，發生一輛自行車與一輛機車碰撞事故，機車騎士連人帶車摔倒滑入對向車道，機車隨即因漏油起火燃燒，嚇得對向汽車駕駛一時慌了手腳，連忙倒車；但機車騎士竟淡定牽起尚有火苗的機車離去，遺留於道路的油漬火勢則由路人持滅火器撲滅。警方獲報到場，自行車、機車2騎士都已離去，將通知2人到案說明，釐清肇責。

轄區通霄警分局調查，這起車禍發生於昨晚5點55分左右，一輛自行車行駛於苑裡鎮建國路由東往西，疑欲於東山橋頭左轉初中路，與同向直行的機車騎士發生碰撞，自行車騎士與機車騎士雙雙倒地；機車騎士更是連人帶車摔倒滑入對向車道。

對向一輛汽車見狀，立即煞停，不料，機車因漏油隨即起火燃燒，火勢凶猛，對向汽車駕駛嚇得示意後方貨車要倒退閃避。此時，機車騎士起身後，竟牽起尚有火苗的機車往初中路離去；但道路上漏出的油漬仍燃燒猛烈，由路人協助持滅火器撲滅。

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