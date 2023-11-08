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貨車國1汐止段追撞燒毀 駕駛受困當場身亡

許姓司機駕駛貨車今天凌晨行經國道一號汐止段時追撞油罐車，貨車被大火吞噬燒到剩下支架。（記者吳昇儒翻攝）

許姓司機駕駛貨車今天凌晨行經國道一號汐止段時追撞油罐車，貨車被大火吞噬燒到剩下支架。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/08 10:02

首次上稿 09:36
更新時間 10:02

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一輛貨車今（8）日凌晨在國道一號南下9.7公里處汐止路段追撞油罐車，貨車車頭起火燃燒。消防局2時29分獲報立刻派員前往搶救，抵達時貨車已全面燃燒，許姓駕駛受困車內、當場身亡。消防隊員2時43分將火勢撲滅，但車體已燒到剩下框架。

據了解，貨車行經該路段時，疑似不慎追撞油罐車，疑因車頭變形導致司機受困車內，而因撞擊力道猛烈引發火勢，許男來不及逃生，當場被火吞噬。

消防局出動汐止、秀峰分隊、金山中隊，共計9車20人前往搶救，雖迅速將火勢撲滅，但發現司機時已無生命徵象。

國道警察初步調查，45歲許姓男子駕駛貨車從新北市瑞芳出發，要到台北市濱江市場批貨，行經國道1號南向汐止路段，撞擊52歲張姓男子駕駛的油罐車後，貨車隨即冒煙起火燃燒。

油罐車當時滿載油品要到五股，張姓駕駛為免引發爆炸立即將車輛往前移動，員警接獲報立刻趕往現場，並封鎖管制警戒事故現場，以免引發爆炸。

許姓駕駛受困於車內，因火勢過大未能即時逃生，火勢於2時53分撲滅，查看駕駛已無生命跡象。油罐車張姓駕駛未受傷，酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，後續報請檢察官相驗，現場封閉外側車道及內、外側輔助車道處理，5時許排除恢復通車。

許姓司機駕駛貨車今天凌晨行經國道一號汐止段時追撞油罐車，貨車整車燒毀，消防隊員佈線設水灌救，但司機已經受困車內身亡。（記者吳昇儒翻攝）

許姓司機駕駛貨車今天凌晨行經國道一號汐止段時追撞油罐車，貨車整車燒毀，消防隊員佈線設水灌救，但司機已經受困車內身亡。（記者吳昇儒翻攝）

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