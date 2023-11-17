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國中社團老師嘿咻女學生27次 胡扯「國外女生都這時候性行為」

國中才藝老師涉嫌嘿咻女國中生，被高雄高分院判刑。 　（情境照）

國中才藝老師涉嫌嘿咻女國中生，被高雄高分院判刑。 　（情境照）

2023/11/17 07:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕某國中社團王姓才藝老師，涉嫌在住處嘿咻女學生27次，後來被女學生父親自她平板電腦發現驚人內幕憤而提告，高等法院高雄分院認定王男觸犯27罪，依妨害性自主罪，各處徒刑3年半，併執行刑5年4月。

判決書指出，王姓老師是某知名國中社團活動才藝老師，因而認識上課的13歲學生小雪（化名）。2019年5月至11月間，王員騎車載她到高雄市住處，共涉嫌嘿咻27次。後來，小雪父親發現女兒常關在房間裡不知道在做什麼、有精神壓力相當大的異常行為，所以查看她平板電腦，赫見她和王男網路對話紀錄異常，經深入詢問2人後報警處理。

警方接獲報案，傳喚王男到案製作筆錄後，依妨害性自主罪嫌，移送地檢署偵查並起訴。

王男雖承認有帶小雪到住處房間，但強調只是普通朋友，沒有發生過性行為。又說，與小雪父母對話過程，因未經他們同意即與小雪單獨外出並不妥，所以才會愧疚、道歉，否認犯行。

小雪則說，與王男在學校認識，首次約她到住處，即發生親吻嘴巴、胸部、撫摸私處，並戴套嘿咻。又說，起初她拒絕，王男卻說國外女生都在這個時間發生性行為，不是什麼大不了的事，後來便接連發生。

一、二審法官開庭調查，據小雪手繪王男住家示意圖、醫院驗傷證明、小雪父親和王男LINE對話紀錄翻拍照片和對話錄音譯文等，認定王男觸犯27罪，各處有期徒刑3年6月，併執行刑5年4月，仍可上訴。

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