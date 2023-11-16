違法替中企在台設據點研發水下機器人 工程師被起訴
2023/11/16 19:17
〔記者張文川／台北報導〕台北市陳姓男子未經經濟部投審會許可，違法在台北市士林區替中國某家科技公司設立在台辦事處，召募工程師為其研發水下機器人，並向中國的公司回報進度，涉違反兩岸人民關係條例，士林地檢署日前偵結，起訴陳男，並通緝其中國公司的張姓負責人。
起訴指出，陳男於去年4、5月間，接受張男的招募，於去年6月起擔任該公司的研發總監，負責研發水下機器人，隨後於去年8月初以個人名義在台成立公司，當做該中企的在台研發辦事處，並在台灣的人力銀行、在中國的獵人頭網站，公開招募工程師、行政人員，並由中企高層在中國採視訊面試應徵者。
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錄取工程師等職後，陳男即與不知情的工程師研發水下機器人，並進行優化設計，再向中企回報研發進度，陳男也會前往中國進行業務交流，藉以了解產品組裝、測試等事宜。
檢察官指揮桃園市調查處搜索，查扣勞動契約、保密協議等，發現陳男透過該中企的線上系統，申報核銷台灣辦事處的營運費用，中企也陸續轉匯薪資等款項，進入陳男和員工的銀行帳戶，清查共引入中資約409萬餘元，陳男也實質協助中企在台從事研發與業務。
兩岸人民關係條例第40-1條規定：「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」，可處5年以下有期徒刑、拘役，或科或併科50萬至250萬元罰金。陳男未經投審會審查許可，違法為中國公司設立在台辦事處，士檢認定構成犯罪，依法起訴。