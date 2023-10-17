違法替中企招攬高科技人才 4台籍科技人今被起訴

庫柏資訊負責人林俊仁（左）。（資料照）

2023/10/17 10:13

首次上稿 09:33

更新時間 10:13（更新：案情）

〔記者錢利忠／台北報導〕中資近年來不斷挖角台灣高科技人才，今年3月至5月，調查局鎖定18家違法中企展開搜索，針對中企芯華章科技，以及自稱「資安即國安」卻替中企攬才的台資企業庫柏資訊公司等2案，台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例，起訴替芯華章攬才的台灣研發中心據點負責人陳郁樹、心職涯國際負責人兼力德信息科技在台業務代表人蔡志偉，以及庫柏負責人林俊仁、董事兼技術長林蔭峰等4人。

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關於芯華章科技涉案情節，該公司為中國電子設計自動化軟體研發大廠，總部設於中國南京市，專門從事晶片設計所使用之工具軟體設計服務，提供晶片設計公司繪製晶片藍圖之工具軟體及技術支援；陳郁樹、蔡志偉涉嫌於2020年12月起，替該中企在台進行人力面試及研發設計等工作，找來6名台籍研發人才進入芯華章台灣辦公室，擔任軟體研發或開發設計等職務，並將研發成果回傳至中國芯華章的伺服器及工作站。

蔡志偉則利用力德公司名義，與2020年12月5日與中國芯華章簽立「現場管理顧問服務協議」，協議芯華章台灣辦公室員工由力德聘僱，力德則從這些員工的薪水中，抽取10%手續及服務費，藉此替芯華章招攬12名研發人才。

庫柏資訊違法替中企攬才的部分，起源於2015年間，中國的國際商業機器公司（IBM公司）打算出售Informix資料庫伺服器源代碼，福建電子信息集團想買，卻苦無技術團隊，經IBM推薦曾擔任美商英孚美資訊軟體公司台灣區總經理林俊仁、亞太區顧問林蔭峰2人，福建電子信息隨即派人與2人聯繫。

當時福建電子信息集團派出的代表，為該集團在台設立台灣菲格科技發展公司負責人蘇其碩、福建電子信息集團副總經理盧文勝，蘇、盧委託林俊仁、林蔭峰代表與IBM談判，由福建電子信息集團購入Informix源代碼，另於中國福建省福州市成立「福建星瑞格軟件公司」，從事中國資料庫伺服器軟體國產化的研發工作。

檢方查出，福建星瑞格軟件公司的研發人才，即由林俊仁、林蔭峰提供庫柏公司原有人才，籌組研發技術團隊轉赴福建星瑞格任職，林蔭峰另安排台籍的研發人才，在台灣菲格公司租賃的辦公室內，替福建星瑞格從事研發、客戶服務等工作，並在台灣將Informix源代碼編譯成中國國產資料庫系統，將研發過程與結果回傳至福建星瑞格架設於中國的伺服器，最後由福建星瑞格將產品銷售給中國的客戶，而在台的研發人才則遠端替中國客戶提供技術服務。

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