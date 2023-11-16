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泳客溺水2分39秒拉起仍不治 救生員、高雄大學判賠241萬元

高雄大學室內游泳發生泳客溺斃，救生員、校方判賠。（取自校方官網）

高雄大學室內游泳發生泳客溺斃，救生員、校方判賠。（取自校方官網）

2023/11/16 10:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓女子2020年8月在高雄大學的室內游泳池溺斃，家屬認救生員疏於救護，校方也須負擔連帶賠償責任，求償300萬元，橋頭地院判賠241萬餘元。可上訴。

橋頭地院勘驗游泳池監視器，發現當時只有3名泳客，陳女先以蛙式游泳，突然未划水，手腳在水底下不停擺動，發生溺水到被救生員拉起約2分39秒，認救生員確有疏失，應負賠償責任，高雄大學也應負連帶賠償之責，總計應賠償陳女丈夫、子女、及其姐姐等家屬241萬餘元。

判決指出，陳姓女子於2020年8月29日到高雄大學室內游泳池游泳，發生溺水經救生員急救後送醫不治。家屬主張，高雄大學經營游泳池，並雇用林男當救生員顯有疏失，校方未善盡監督的責任，根據消保法，校方與林男應負損害賠償責任。

高雄大學主張，學校設置游泳池是為了體育教學之用，開放給第三人使用則是為了推廣教育活動，且該校並非以經營游泳池為業，更非消費者保護法所稱的「企業經營者」，不適用於消保法。

救生員林男則稱，全程都有在游泳池旁邊執行職務，已盡應救援義務，執行勤務上均符合常規，沒有懈怠，沒有錯失救援先機。全案經橋頭地檢署偵查後偵結不起訴，高雄高分院也駁回再議，應無連帶賠償責任。

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