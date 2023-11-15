「廢柴」加入反洗錢行列 打擊詐騙集團氣焰

法務部長蔡清祥與插畫人物廢柴攜手打詐。（記者吳政峰攝）

2023/11/15 18:03

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院洗錢防制辦公室15日在法務部召開「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」，洗防辦執行秘書蘇佩鈺表示，為了提高國民對洗錢與詐騙的警覺性，與人氣插畫「柴語錄」合作，由主角「廢柴」向民眾宣導洗錢防制的重要性；法務部長蔡清祥指出，洗錢防制法新增人頭帳戶罪，阻斷詐團洗錢管道。

蘇佩鈺表示，數位金融服務已成為民眾的新選擇，但也帶來了相對的風險，民眾對於新興科技的一知半解，容易使人誤信，不小心就步入詐騙圈套，尤其人頭帳戶的亂象，也促使法務部修正洗錢防制法。洗防辦為提高國人對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，並與知名人氣插畫「柴語錄」的合作，製作了二支動畫短片。

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蘇佩鈺指出，短片主題分別為「網購多留心 防詐你也行」、「拒當車手 HOLD住未來」，洗防辦另更新4集Podcast節目，並與刑事局錄製警察廣播電台節目，15日公開發表。

蔡清祥表示，洗防辦自2017年成立以來，負責國際相互評鑑的統籌工作、針對評鑑缺失結果召集相關政府部門進行改善，另推動洗錢防制與打擊資恐、資武擴的宣導及教育訓練。今年度政府組成打詐國家隊，升級新世代打擊詐欺策略行動綱領為1.5版，其中法務部主導「懲詐」層面。

蔡清祥指出，從人頭帳戶端阻斷詐騙集團洗錢管道，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈，洗防辦今年度除製作關於人頭帳戶的主題式報導外，並與柴語錄合作製作2部宣導動畫，提醒年輕的朋友們，不要誤觸法網成為洗錢共犯。

洗防辦說明，本次另更新4集Podcast頻道，邀請台北地檢署檢察長鄭銘謙、警政署長黃明昭、關務署長彭英偉，分享常見的詐欺手法防範、虛擬資產監管、打詐作為成效、海關申報洗錢防制物品規範等議題，使民眾能對洗錢防制及詐欺風險能多一層瞭解及防範。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

洗防辦舉辦「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」。（記者吳政峰攝）

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