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台南正副議長賄選案 律師頻問調查官：為何要陪黃麗招上廁所？

黃麗招（中粉衣者）在正副議長賄選案中涉嫌重大，她委任的律師林石猛，今天在法庭上集中詰問證人，黃麗招應訊時如何上廁所、吃飯。（記者王捷攝）

黃麗招（中粉衣者）在正副議長賄選案中涉嫌重大，她委任的律師林石猛，今天在法庭上集中詰問證人，黃麗招應訊時如何上廁所、吃飯。（記者王捷攝）

2023/11/15 12:50

〔記者王捷／台南報導〕台南正副議長賄選案今開程序庭，無黨籍議員黃麗招的辯護律師林石猛詰問台南市調處的兩位調查官，為何黃麗招上廁所有人陪？晚餐吃什麼？強調市調處只有傳票、沒有拘票，卻限制黃麗招的自由，想以程序不正確讓證據無效，但林石猛聲請調閱訊問光碟時，遭合議庭駁回。

整件賄選案中，無黨籍的議員黃麗招涉嫌重大，她兩度被傳喚，第一次在1月4日交保後，檢方緊接著在1月6日再傳她訊問，最後當庭將她逮捕聲押，在同月8日檢方聲押獲准，成為全案中第一個被羈押的議員。

律師林石猛聲請傳喚一男、一女調查官，詰問女調查官時，先以瑣碎的時間、地點等問題，讓女調查官有些被激怒，最後才問黃麗招是以傳票傳喚到南檢應訊，在沒有拘票的情況下，不能限制她的自由，為何黃麗招不能開車自行到南檢應訊，要坐市調處的車？為何女調查官要陪黃麗招去廁所？為何黃麗招不能出去吃晚餐？

市調處的人員聽到林石猛的問題，發出嗤鼻聲。女調查官則否認限制黃麗招自由，聲稱會陪黃麗招去廁所，是因自己也想去廁所，在廁所外等黃麗招，是擔心南檢出入管制不如市調處嚴謹，保護黃麗招的安全，至於晚餐的問題，黃麗招沒有說要出去吃。

男調查官也被林石猛詰問，女調查陪黃麗招去廁所的問題時，他則回稱：「因為學姊筆錄做這麼久，也會想上廁所。」法庭再度傳出笑聲。林石猛又問為什麼黃麗招不能出去吃飯？便當是誰叫的？等問題，男調查官則邊笑邊說，應該是他們叫的便當。

林石猛聲請調閱調查官、檢察官訊問黃麗招的錄音、錄影光碟，想證明她的人身自由受影響，但遭合議庭駁回。

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