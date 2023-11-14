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首頁　>　社會

洩漏檢舉人個資 新北動保處技士緩起訴

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2023/11/14 18:20

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處寵物事業管理組徐姓技士，受理2位民眾檢舉一家寵物店涉嫌違反動物保護法案件時，為了安撫寵物店老闆情緒，竟洩漏檢舉人個資，新北地檢署考量徐男犯後認罪，所生危害非鉅、經司法偵查程序應有所警惕，依刑法洩漏國防以外秘密文書罪，予以緩起訴處分，期間1年，並命他當庭書寫悔過書及支付3萬元緩起訴處分金。

檢方調查，徐男負責特定寵物業相關工作，如：核發寵物業許可證、稽核寵物營業場所、受理民眾檢舉寵物業者非法繁殖、寵物未植入晶片等違反動物保護法各項業務。

檢方調查，去年3月間，一位民眾檢舉位於新北市土城區的一家寵物店涉嫌違反動物保護法，動保處寵物事業管理組受理後，由徐男接手，他在3月24日把檢舉資料列印出來後，獨自前往寵物店稽查，過程中，因老闆強烈質疑稽查正當性而不願配合，徐為了對方情緒，竟把含有檢舉人的資料讓寵物店老闆瀏覽，對方則趁機以手機拍攝之後還公布在個人臉書上。

檢方調查，同年5月，另一位民眾檢舉該寵物店疑有非法繁殖貓隻等違反動保法情形，徐男為了進行查證，要求老闆提供施打晶片記錄，過程中，因老闆再度質疑稽查正當性且威脅輕生，徐男竟又持手機拍攝檢舉內容並傳給對方。

檢方考量徐男是因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，並考量他是為求順利進行稽查與安撫被檢舉人情緒而洩密，經歷偵查程序應有所警惕，且所生危害非鉅，犯罪情結尚屬輕微等，因此予以緩起訴，期間1年，並命他當庭書寫悔過書及支付3萬元緩起訴處分金。

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