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高市警員疑洩露個資收押 警開鍘記2大過免職

高市1名刑事偵查佐疑洩露個資被收押，警方重懲記2大過免職。（資料照）

高市1名刑事偵查佐疑洩露個資被收押，警方重懲記2大過免職。（資料照）

2023/11/02 00:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大偵辦洗錢案時，意外發現新興分局李姓偵查佐透過警政、165反詐騙諮詢系統，查詢相關犯嫌個資，疑似將相關資料提供給友人使用，檢警（1日）搜索偵辦，檢方深夜聲押獲准，新興分局立即開鍘，報請市警局一次記2大過處分，予以免職。

警方漏夜針對偵查隊李姓偵查佐涉嫌洩密案，立即召開內部考績會，全案由督察室自檢後報請高雄地檢署指揮偵辦，承辦檢察官訊問完畢後向高雄地方法院聲請羈押，並於1日晚間10時裁定羈押禁見，因李員涉案情節重大、知法犯法，嚴重影響警譽，新興分局立即召開考績會，依警察人員人事條例及公務人員考績法規定，報請市警局一次記2大過處分予以免職。

警方強調整飭員警風紀的決心，查察員警違法違紀案件，依法嚴處，秉持不庇縱、不掩飾，「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，全力配合高雄地檢署深入查處，展現淨化團隊決心，以維警譽。

高市警局新興分局李姓偵查佐涉嫌利用警政系統，洩露他人個資給友人使用，雄檢1日指揮高市刑大、督察室及政風室，前往李姓偵查佐的辦公處所及住家搜索，檢方複訊後認為有串供之虞，向法院聲請羈押獲准。

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