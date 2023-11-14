雙胞胎兄冒充弟申請權狀抵押借250萬 二審判板橋地政所賠250萬

太離奇！雙胞胎兄冒充弟補發房地權狀抵押借250萬，高等法院更二審判板橋地政所應國賠250萬元，可上訴。（記者楊國文攝）

2023/11/14 15:23

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子趁雙胞胎弟弟住院期間，冒名前往新北市板橋地政及戶政事務所，補發取得弟弟的房產權狀、身分證，再向銀行設定擔保債權375萬元，向傅姓男子借得250萬元，最終仍被發覺，房產抵押權被塗銷，因張男還不出錢，傅男提起國賠訴訟，一審認為，張家兄弟長得太像難以分辨，公務員沒有過失，判傅男敗訴，高等法院更二審判板橋地政事務所應國賠250萬元，可上訴；至於板橋戶政事務所已判無國賠責任確定。

高院更二審判決指出，板橋地政事務所無法證明抵押權虛偽登記是可歸責於傅男，也不能證明傅男對於損害的發生及擴大，有過失之處，因此有權請求板橋地政事務所國賠250萬元。

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張男經濟情況不佳，見雙胞胎弟弟在新北市板橋區有一處房屋，心懷不軌，竟趁他於2014年8月起住院的機會，假扮弟弟，跑到板橋地政事務所申請補發弟弟的房產權狀，又冒充弟弟向板橋戶政事務所補辦身分證，還把印鑑和印鑑證明改為自己所有。後來，張男拿著弟弟的房產去抵押借錢，從傅姓男子處借到250萬元。

板橋戶政事務所人員後來發現有異，通知弟弟前往確認，整件事曝光。地政所將抵押權塗銷，張男遭索賠，但250萬元早就花光，傅男索討無門，把矛頭轉向地政和戶政事務所，要求國家賠償。

傅男指控，和弟弟小時候相貌可能相似，長大則有不同，常人可以由肉眼辨識出來，地政事務所誤發黃男弟弟的房屋所有權給張男，以及戶政所補發身份證、變更印鑑登記、核發印鑑證明及戶籍謄本等有重大過失，也造成他金錢損失，要求賠償250萬元選拒，憤而提起國家賠償訴訟。

板橋地政所答稱，張男持其弟仍有效日期的身份證冒名申請補發房產權狀，因地政所不像戶政所有當事人影像檔可供核對，僅能透過戶政系統查閱資料，而且張男對其弟資料應答如流，且兩人面貌、輪廓相仿，承辦人員因此無法查覺張男冒名一事，過程中已善盡注意能事，並無過失或不法。

板橋戶政所指稱，民眾備妥資料申請補發身份證，經戶政人員以目測方式先核對，再輔以口頭測試至少5項個人資料無誤，承辦人即以申請人繳交照片印製身份證補發給當事人，當時張男對相關問題均對答如流，因此核發身份證、印鑑證明，並無過失。

新北地院認為，張男與弟弟長得實在太像，一般人無法分辨出不同處，且張男非常了解弟弟的個資，無法認定地政所和戶政所有過失，判傅男敗訴。

高院更一審指出，依土地法第68條第1項規定，民眾若因不動產登記錯誤、遺漏或虛偽，導致受到損害，地政機關應負賠償責任。

本案中，張男冒弟弟名義，分別向板橋地政、戶政所申請補發到房屋權狀、身份證、印鑑變更登記等文書獲准，而取信傅男借到250萬元，及冒名辦理最高限額抵押權的設定登記，後來被查出乃虛偽登記而遭塗銷，傅男是因信賴張男持有該房屋權狀等資料，致誤認而設定最高限額抵押權，不應將虛偽登記原因歸責於傅男身上，板橋地政所應負償責任，改判須賠償250萬元。至於戶政所人員方面，更一審認定已盡其應盡的注意義務，無國賠責任。

全案上訴後，經最高法院廢棄發回高院更二審審理，高院更二審今仍判板橋地政所應國賠250萬元，可上訴。

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