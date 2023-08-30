不當黨產尚未移轉市有 中市黨部仍在國民黨名下

黨產會質疑中市府遲未辦理國民黨中市黨部收歸市有，中市地政局辦理中（記者蘇金鳳攝）

2023/08/30 05:30

〔記者陳鈺馥、蘇金鳳／綜合報導〕行政院黨產會今年六月認定中國國民黨「台中市黨部」坐落的土地及建物，為政黨不當取得財產，應收歸市有。據黨產會官員透露，台中市政府迄今仍未將該筆不當黨產登記移轉為「市有」，該筆不動產仍在國民黨名下。台中市地政局長吳存金回應表示，中興地所正加速辦理登記中。

地政局：加速辦理中

黨產會認定系爭土地、建物，當年是拿台中市政府三千五百萬元公帑購入及興建，目前登記於國民黨名下，為政黨以悖於民主、法治方式不當取得的財產，應移轉台中市政府所有；據估算，位於台中市西屯區大隆路上的台中市黨部土地及建物，市值高達上億元。

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台中市長盧秀燕六月六日得知黨產會祭出行政處分後表示，一切「依法處理」。不過，黨產會官員昨受訪表示，距離黨產會所下處分已逾兩個多月，但台中市黨部土地、建物目前仍未「移轉市有」。

官員強調，黨產會公文早就發給台中市財政局，根據相關程序，財政局收文後會彙辦地政局，地政局再交辦下去給地政事務所，但地政事務所到現在還沒完成登記，且法院沒有對該案停止執行，地政機關依法就應將不動產登記移轉市有，何以遲遲未辦理，原因著實耐人尋味。

南台科大財經法律研究所特聘教授羅承宗表示，該處分是命移轉給台中市政府，因為沒有被停止執行，法律上是有執行力的，財政局就應該將不動產產權從國民黨移轉給台中市府。請台中市公務人員「依法行政」，並謹守行政中立，若放太久不辦，後續會衍生更多法律責任。

台中市地政局長吳存金說明，接到指示後，因為沒有前例，承辦的地政所即依法審核，因為沒有所謂的「收歸市有」的用語，在找不到適當用語下，八月十六日向地政局請示，地政局認為報內政部解釋太慢，經研究後，裁示「收歸國有」，但是還是登記為市有，地政局已依相關法令規定回覆，中興地所正加速辦理登記中。

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