民事案件聲請法官迴避 未來要繳500元

司法院說明民事訴訟法修正案。（記者吳政峰攝）

2023/11/14 13:52

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院14日三讀通過「民事訴訟法」及「民事訴訟法施行法」修正案，修正訴訟費用徵收及退還標準、抗告程序、當事人書狀格式等規範，民眾常聲請的法官迴避案件，未來要繳500元，定暫時狀態處分則要3000元；而抗告確定案件，民眾若聲請再審，法院毋庸處理。司法院發言人陳婷玉說明，新法使司法資源獲得更有效且合理運用，促進訴訟程序，提升審判效能。

民訴法修正案第77條之19新增徵收裁判費的事項，如聲請法院職員迴避、通知受擔保利益人行使權利、變換提存物或保證書、對於法院書記官之處分提出異議、命假扣押、假處分、定暫時狀態處分之債權人於一定期間內起訴等事項，未來都要繳500元，其中法院職員若真的裁准迴避，則可退還500元。

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聲請命返還提存物或保證書、對於司法事務官之處分提出異議、聲請許可承當訴訟、聲請許可為訴訟繫屬事實登記或撤銷許可登記裁定等聲明或異議，則要繳交1000元；聲請定暫時狀態處分或撤銷定暫時狀態處分裁定，徵收3000元。

第83條新增，原告於上訴審言詞辯論終結前，其未行言詞辯論者，於終局裁判生效前，撤回其訴，上訴人得於撤回後三個月內聲請退還該審級所繳裁判費3分之2。

而當事人過去如果不服抗告法院的確定裁定，仍可聲請再審或以其他方法聲明不服，民訴法第486條新增，當事人對裁定確定聲請再審或以其他方法聲明不服者，不生效力，法院毋庸處理。

陳婷玉表示，本次修正案就訴訟費用部分的修正重點包括：對核定訴訟標的價額之裁判提起抗告之相關程序；明定聲請或聲明事件及特定訴訟事件之裁判費徵收標準；上訴人於原告撤回起訴後得聲請退還部分上訴裁判費，以鼓勵撤回無益訴訟，節省寶貴司法資源。

陳婷玉指出，抗告程序的修正目的是為使司法資源獲得有效且合理運用，修正第486條，規定抗告未繳納裁判費，經原法院以抗告不合法而裁定駁回者，不得再為抗告，僅得提出異議；抗告經抗告法院以不合法或原法院以未繳納裁判費而不合法為由，裁定駁回確定後，再聲請再審或以其他方法聲明不服者，不生效力，法院毋庸處理，以免無謂耗費司法資源。

陳婷玉說明，當事人書狀規範修正重點在於促使當事人應依第116條規定格式及記載方法製作書狀，以利訴訟程序迅速進行。另為求適用明確，及配合本次民事訴訟法部分條文修正，一併修正民事訴訟法施行法。

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