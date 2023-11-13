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法扶會國際論壇 蔡總統致詞談司改三面向

法律扶助基金會今舉行「第5屆法律扶助國際論壇」，總統蔡英文出席致詞。（中央社）

法律扶助基金會今舉行「第5屆法律扶助國際論壇」，總統蔡英文出席致詞。（中央社）

2023/11/13 17:26

〔記者溫于德／台北報導〕法律扶助基金會今舉行「第5屆法律扶助國際論壇」，總統蔡英文致詞時談到，司法改革有3個面向包括「回歸人民」、「專業獨立」與「多元參與」。

今天上午舉辦的這場論壇，主題為「後疫情時代下的法律扶助-民主、科技與司法近用」。與會人士除蔡總統，也包括司法院長許宗力、法律扶助國際論壇大會主席吳志光、法律扶助基金會董事長陳碧玉，以及來自17個國家或地區、逾30名法扶領域專家學者與機構代表。

蔡英文說，司法改革是法律人所要面對的挑戰，更是全民需要參與的革新運動；司改有3個面向包括「回歸人民」、「專業獨立」與「多元參與」，期許司法能貼近人民並獲得信任。

蔡總統進一步提到，政府今年已投入超過250億元預算，藉此整合跨部會，同時透過公、私推動「新世代反毒策略行動綱領1.0及2.0」，以達成降低毒品新生人口並降低再犯率、死亡率等策略性目標。

蔡總統也說，政府7年來已提出2次國家報告是有關反貪腐公約並建立廉政平台，達成降低貪瀆率同時提高定罪率的目標。

許宗力表示，後疫情時代法律服務的改變、轉型等，都值得深入探索，司法院也希望法扶會在現有基礎上持續提升扶助品質，同時積極投入國民法官參與審判等工作，作為弱勢人民後盾。

司法院長許宗力。（中央社）

司法院長許宗力。（中央社）

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