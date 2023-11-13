台北失蹤女陳屍新店溪 新北警比對DNA幫她找到回家的路

向女日前外出未再返家，事後陳屍在新北市永和新店溪沙洲被人發現。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/13 13:27

〔記者陸運鋒／新北報導〕台北市50歲向姓女子日前外出便未再返家，事後陳屍在新北市永和區新店溪沙洲被人發現，但當時向女身上無任何證件可供辨認身分，於是暫列無名屍，鑑識中心逐一聯繫失蹤人口家屬，亦採集DNA比對，10月底確認向女身分，幫她找到回家的路。

新北市警局今表示，鑑識中心每日清查轄內受理失蹤人口報案資料，遇有失智、可疑離家等案件，便主動將失蹤人口身體特徵、衣著等建檔，並連絡失蹤人口家屬採取DNA樣本進行身分比對。

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警方調查，家住文山區的向女，9月初獨自外出後未再返家，家人當晚立即報案協尋，但始終音訊杳然，但同一時間，向女遺體其實已被人發現陳屍在新北永和新店溪沙洲上，但因當時向女身上無任何身分證件可供辨認身分，故暫列為無名屍體。

新北市警局鑑識中心清查全國失蹤人口報案資料時，發覺本案向女一直未返家，9月下旬主動連繫向女母親，至警局採集DNA進行比對，案件持續至10月下旬經DNA資料庫比對結果，終於確認就是失蹤快2個月的向女。

新北市警局指出，鑑識中心全國首創建立失蹤人口家屬DNA資料庫，每日清查轄內受理失蹤人口報案資料，經取得失蹤者家屬同意後採集一親等或二親等家屬DNA進行建檔，遇到身分不明個案時，即能以個案特徵比對及快速DNA比對方式多管齊下，在24 小時之內即可得知比對結果，大幅提升無名屍確認真實身分的能量。

新北警局鑑識中心人員採集向母DNA後，仔細對其說明。（記者陸運鋒翻攝）

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