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移工成無名屍 新北警比對助泰女中秋節落葉歸根

警方透過採集小莎親弟弟的DNA，比對出小莎的確切身分，讓她不再是無名屍。（記者徐聖倫翻攝）

警方透過採集小莎親弟弟的DNA，比對出小莎的確切身分，讓她不再是無名屍。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/26 17:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕泰國籍女移工小莎（化名）來台工作，但在去年8月行蹤不明，前日新莊警分局防治組巡佐王聖傑清查無名屍資料比對時，發現去年8月在淡水區金色水岸河畔發現一具無名屍疑為外籍移工，經比對後，通知其在台家屬採集DNA，再送法醫研究所，在中秋節前夕確認身分，讓外籍移工往生者在中秋節前夕得以落葉歸根。

小莎來台工作多時，去年8月8日突然不知去像沒到工地上班，12日被雇主通報失蹤。前日王員在清查、比對無名屍資料時，發現去年8月10日淡水區金色水岸和畔發現的女屍疑似為外籍，隨後通報移民署再進行人臉比對、紋身，最後透過小莎在台工作親弟弟的DNA，確認了小莎身分。

小莎遠渡重洋來到異鄉工作，如今卻因生命殞落，且身上沒有證件而被作為無名屍體收埋，家屬雖心中萬般不捨，但對於新莊警分局熱忱為民服務的精神，讓親人能於中秋節前夕落葉歸根，頻頻向警方致謝。

新莊警分局長周振安表示，若親人失蹤已久，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，相關費用完全免費，不僅能協助相關單位提供更多線索，更能讓失蹤者早日與家人團圓。

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