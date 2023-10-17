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少婦疑意外落水成無名屍失蹤24年 經DNA鑑定終能回家

屏東縣警局鑑識科採取失蹤家屬的口腔棉棒檢體送驗。（屏東縣警局提供）

屏東縣警局鑑識科採取失蹤家屬的口腔棉棒檢體送驗。（屏東縣警局提供）

2023/10/17 09:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕民國88年8月間，居住於屏東縣屏東市的一名20餘歲黃姓少婦因心情不佳，在颱風過後騎乘機車出門散心，未向家人告知目的地，隔日家人接到鄰居告知，黃婦所騎乘之機車竟停放在高屏大橋上，失蹤24年後，近日經刑事警察局、法務部法醫研究所進行DNA鑑定，確定是黃姓少婦是同月在高雄柴山外海發現的無名屍，讓黃婦終於能回家，也讓家屬心情得以平復。

屏東縣警局表示，這起案件失蹤發生在24年前，屏東分局大同派出所接獲黃姓少婦失蹤案後，因當時適逢颱風天過後，懷疑黃婦意外墜橋，遂立即連繫消防單位共同組成搜救隊，開始對橋下河床、樹叢進行地毯式搜索，然而前後一共進行了7天的搜救，始終未發現黃婦身影。

多日之後，於高雄市柴山外海處，有民眾發現一具女屍，高雄警方經多方查詢懷疑死者身分是本案墜橋的黃婦，於是聯絡黃婦家屬前往認屍，但大體經多日泡水，外觀已明顯改變，一時無法確認身分，當年DNA鑑定比對技術亦不成熟，僅能先以無名屍身分處理。

屏東縣政府警察局從年去年7月開始，對失蹤人口責成各分局偵查隊採集失蹤人口逾1年以上、未撤銷協尋的親屬之口腔黏膜細胞，由警局鑑識科送請內政部警政署刑事警察局生物科鑑定DNA型別，再轉送法務部法醫研究所建檔與無名屍資料庫比對，今年3、4月間，對黃姓少婦的女兒、姊妹採樣，經比對確認與高雄柴山外海之無名女屍具有親緣關係，確認身分後，大體發還家屬，幫助失蹤24年的黃婦找到回家的路，也讓家屬懸著24年的心，得以平復。

鑑識人員採取失蹤人口家屬口腔黏膜細胞，示意圖，非當事人。（屏東縣警局提供）

鑑識人員採取失蹤人口家屬口腔黏膜細胞，示意圖，非當事人。（屏東縣警局提供）

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