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戴頭套持刀逛賣場嚇壞人 台中搞怪男踢到鐵板了

面具男持刀在賣場閒逛，台中地院簡易庭認為蒙面持刀之舉，會驚嚇他人衍生安全疑慮，裁定處罰鍰2000元。（資料照，擷自「社會事新聞影音」）

面具男持刀在賣場閒逛，台中地院簡易庭認為蒙面持刀之舉，會驚嚇他人衍生安全疑慮，裁定處罰鍰2000元。（資料照，擷自「社會事新聞影音」）

2023/11/11 16:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子於10月12日，頭戴面罩且手持玩具刀，由朋友在旁錄影，於後火車站的大魯閣新時代地下3樓閒逛，嚇壞一名看手機的男子，警方認為他妨害秩序，函送台中地院簡易庭裁罰，法官認為李男體格壯碩，戴面具蒙面、手持玩具刀，於公共場所公然遊走之行徑，搞怪嬉戲只有同行友人知道，足以讓其他民眾受驚嚇，有危害安全之虞，認定違反社會秩序維護法「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，裁定處罰鍰2000元。

裁定書指出，李男於上月12日晚間9時許，頭載面具蒙面，手持玩具刀，於大魯閣新時代地下3樓停車場閒晃，並走向坐在停車繳費機旁看手機的不詳男子，該男子受驚嚇，警方事後將他函送裁罰。社會秩序維護法第63條規定，「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，可處3日以下拘留或1萬元以下罰鍰。

台中地院簡易庭審理時，李男宣稱，當時有友人持手機，在旁邊拍攝，他只想搞怪，而沒有驚嚇他人，法官認為，本件是李男行為的影片於網路流傳，被警方發現，經調查始循線查獲李男，李男否認有驚嚇到他人，但他體格壯碩，戴面具蒙面、手持玩具刀之方式，於公共場所公然遊走的行徑，其搞怪嬉戲僅其同行友人可得知外，一般人不知情且會受驚嚇，而有危害安全之虞，裁定處2000元罰鍰。

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