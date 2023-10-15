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惡作劇過頭！賣場持刀嚇人 面具男到案稱：只是好玩

面具男持刀朝坐在賣場用餐區的男學生晃了一下，警方今天找到人究辦。（擷自「社會事新聞影音」）

面具男持刀朝坐在賣場用餐區的男學生晃了一下，警方今天找到人究辦。（擷自「社會事新聞影音」）

2023/10/15 22:40

〔記者許國楨／台中報導〕萬聖節還沒到，小心拍片惡搞觸法！台中市一名面具男持刀靠近賣場客人想嚇人，過程被民眾拍下PO網痛批「真的很白目，這種行為很容易造成恐慌」，警方今天傍晚循線找到載面具的李姓年輕人通知到案，他辯稱「只是好玩」，但此舉已涉違反社維法將究辦。

網友今天在「社會事新聞影音」社群PO的影片顯示，這名面具男身材壯碩，畫面中可見他拿著一把水果刀，快步走向賣場用餐區，還回頭確認拍片的人有沒有跟上，接著他走到一名正坐著用餐的學生對面，對方看出他的意圖，板起臉恐拍桌面表達不滿，面具男立刻識相地轉身離開。

該段影片隨即在網路上瘋傳，有人研判面具男手上的刀疑似是道具，但更多網友痛批說，「屁孩拿類似刀具戴面具，想恐嚇用餐的學生，學生坐著用餐也沒惹到他，真是有夠白目的」、「如果在座位區的人是自己也會被嚇到」，還有人說「靜觀其變吧，因為你也不能隨便反擊」，擔心會有人身安全。

轄區第三分局表示，經初步檢視影片內容，地點是某購物中心B3機車停車場旁的手扶梯處，雖未接獲報案，但影片中當事人行為已經涉及違反社會秩序維護法，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人，有危害社會安全之虞者，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

經查，此事發生在12日晚間，警方今天傍晚已循線找到面具男通知到案，20歲李姓男子表示，面具跟玩具刀都是量販店買的，拍片只是好玩，警方除依違反社違法裁處同時呼籲民眾，切勿因一時好奇或好玩的心態而以身試法，警方後續將針對切確發生時地循線追查，依法查處究辦。

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