開車載小弟回台南過萬聖節 通緝犯掛贓車牌露餡

警方在沈男與兩名小弟的包包內，發現許多違禁品。（民眾提供）

2023/11/01 23:58

〔記者王捷／台南報導〕沈姓通緝犯原本在外地躲避，但蔡姓、李姓小弟一直想回台南玩，3人於是冒險回台南過萬聖節，還以為掛著偷來的車牌就不會被抓，豈料馬上被警方攔下，還起獲一把空氣槍、兩把折疊刀，還有10顆子彈，其中沈、蔡兩人驗尿後，都有毒品反應。

21歲沈男因涉偽造文書、妨害秩序等案，9月間被通緝，他沒固定工作，平常跟兩個小弟，剛成年的蔡男與17歲李姓少年，三人在外縣市躲避，有錢就住旅館，沒錢三人就睡車上，玩了兩個多月，直到10月兩個小弟提議，萬聖節前的一個週末，台南市區有很多活動，觀光客很多，不會有人注意到沈男的通緝身分。

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但是沈男開進口車，卻懸掛失竊車牌，很快就被警方盯上，警方趁著沈男在停紅燈時上前包抄，警員立刻把警用機車放倒，擋住他們的去路，沈男疑似想衝撞，但發現無法脫身，把李姓少年丟在車上，與蔡男下車拔腿逃亡，與警員展開街頭追逐。

不過沈、蔡兩人跑不到30公尺，就被警方攔下，而在車內的李姓少年也不敢反抗，警方在沈男的車內、背包起獲一把空氣手槍、兩把折疊刀、兩把水果刀與帶有毒品粉末的K盤四個，而另李姓少年背包則有改造子彈10顆。

三人被帶回警所接受尿液檢驗時，只有李姓少年沒有毒品反應，全案警方將3人分別以違反毒品危害防制條例、竊盜、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦。對槍枝來源，沈男未說清楚，警方將持續追查槍彈與經濟來源。

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