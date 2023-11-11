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中製品魚目混珠口罩國家隊 衛福部要求返還1615萬

竟有口罩國家隊進口中國非醫用口罩，混入實名制口罩內供民眾使用，示意圖。（資料照）

竟有口罩國家隊進口中國非醫用口罩，混入實名制口罩內供民眾使用，示意圖。（資料照）

2023/11/11 16:41

〔記者吳政峰／台北報導〕口罩國家隊在武漢肺炎蔓延期間，接受政府徵用醫用口罩，未料其中一間業者竟私下進口中國製造的非醫用口罩，混入實名制口罩內，販售給民眾使用，直到藥師發現簡體字，全案才爆發。衛福部除發函廢止徵用書，另要求返還已受領的徵用補償款1615萬元。業者不服，提起告訴，一審台北高等行政法院日前裁定停審，等到廢止徵用書的合法性出爐後再續行審理。

衛福部為因應武漢肺炎疫情嚴峻，推動口罩實名制政策，確保民眾皆有醫用口罩使用，依傳染病防治法第54條第1項、傳染病防治財物徵用徵調作業程序及補償辦法第4條等規定，2020年1月31日發函檢送業者疫情應變物資徵用書，2020年1月31日起至同年2月15日止，衛福部向該業者徵用其每日生產全部數量之一般醫用口罩、外科手術口罩，其後經多次展延徵用期限、新增徵用規格，及新增或調整徵用價格。

衛福部食品藥物管理署2020年9月2日會同台北市調查處及新北市政府衛生局，至該業者的所在地及製造廠稽查，赫見它自2020年1月起就從中國進口非醫用一般口罩，與一般醫用口罩混充後作為徵用口罩交付衛福部。士林地檢署2020年起訴業者及老闆，現由士林地院審理中。

衛福部認業者交付不合於徵用書所要求的一般醫用口罩，2022年1月廢止徵用書，並要求它返回因徵用書受領徵用補償款1615萬9500元。業者不服，興訟要求撤銷廢止徵用書以及返還補償款的兩個處分。

台北高等行政法院指出，業者起訴撤銷原處分是否有理由，繫於衛福部月26日發函廢止徵用書的合法性，而關於該函之爭執，現經另外一庭審理，尚未終結。

合議庭認為，廢止徵用書是否合法，是要不要返還補償款的的先決事實，進而影響判決結果，基於訴訟經濟及避免裁判歧異，本案有停止訴訟程序的必要，故裁定停審。

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