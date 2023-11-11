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女兒疑受凌辱社工介入安置 阿爸校園暴走痛扁3師長

方姓保全與學校老師、社工討論女兒安置事宜，竟暴走痛扁3師長。示意圖。（資料照）

方姓保全與學校老師、社工討論女兒安置事宜，竟暴走痛扁3師長。示意圖。（資料照）

2023/11/11 09:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一名方姓女國中生疑發生性凌辱事件，社工師和學校輔導老師介入處理，並通知方父到校處理安置事宜，但方父情緒爆炸，竟在校園內痛扁老師和社工，還打破教室玻璃害另名社工受傷，高雄地院依傷害等罪判他徒刑8月，得易科罰金。

判決指出，去年4月27日晚上9點多，擔任保全工作的方姓男子，接獲學校輔導老師電話，老師請他到學校一趟，討論安置女兒的處理情形；方男趕到學校了解，得知女兒向社工求援，聲稱自己遭人性侵害，方男也說前一晚女兒在家有輕生念頭，老師和社工建議先幫小女生換個環境，讓她搬去阿公家暫住。

但方男說，父親剛罹癌開刀，恐無多餘心力照料孫女，雙方還沒討論出結果，方男急著見女兒一面，但老師不讓他看，方男一時氣結，竟動手毆打老師和社工，另名和小女生待在教室的社工，見方男暴走，擔心傷害無辜，趕緊鎖上教室門，沒想到此舉讓方男更加氣憤，徒手打破玻璃後，玻璃碎四濺割傷在教室裡的社工。

警方獲報趕往學校逮捕方男，高雄地院審理時，方男聲稱，自己焦急女兒的身心狀況，但老師和社工卻一再阻攔不讓他見女兒一面，心急如焚下，才會失控傷人；但法官認為，方男未能冷靜處理當下狀況，一味要求現場人員應立刻聽從他的要求，打開大門讓他帶走女兒，老師試圖與他溝通時，還以極大力道將老師等人毆打在地，加上犯後態度不佳，因此依傷害、妨害公務等罪判徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

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