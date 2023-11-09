Tinder交友第一次見面就硬上 惡狼判賠40萬

林姓男子前年透過Tinder交友軟體結識女子小思（化名），2人第一次見面約會吃早餐時，因疫情餐廳未開放內用，林男邀請對方到他家吃早餐，卻趁獨處時伸出狼爪硬上。（情境照）

2023/11/09 09:16

〔記者王定傳／新北報導〕曾因犯下性侵被判刑4年的林姓男子，前年透過Tinder交友軟體結識女子小思（化名），2人第一次見面約會吃早餐時，因疫情餐廳未開放內用，林男邀請對方到他家吃早餐，卻趁獨處時伸出狼爪硬上，事後，被害者提告並求償200萬元，新北地院審理後判決林男賠償被害者40萬元，可上訴。

檢警調查，林男曾因犯性侵案而入監服刑，2019年11月間縮短刑期假釋出獄，但他不知悔改，2021年8月8日上午9時許，他與小思第一次見面約會吃早餐，因疫情未開放內用，林男便邀請小思到他家吃早餐。

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被害人控訴，林男進屋後藉口要幫她按摩，開始「毛手毛腳」，被拒絕後又以「參觀房間」為由，強拉她進房間內，不顧拒絕反抗硬上，事後還要求她須以沐浴乳清洗身體，並進入浴室監視她確實沖洗，才讓她離開。

刑事部分，一審合議庭斥責林男為求滿足一己性慾，於初次見面時，藉故邀約小思至其住處，隨後不顧拒絕、抵抗硬上，造成被害者身心重大傷害，犯罪動機、手段實屬惡劣，應予嚴懲，依強制性交罪，判刑4年半。

被害者並提出民事求償指，她因此事身心受創，不敢自行外出，思及案發經過會驚恐不安、無意識以指甲捏掐手臂而佈滿抓痕，且常獨自1人哭泣、不發一語，求償200萬元；林男則辯稱，你情我願，否認強制性交。

法官審視被害者在刑事偵審時證述、診斷證明書、證人證詞、LINE對話記錄等證據後判定，林男違反被害者意願而強行性交，判決賠償精神慰撫金40萬元，可上訴。

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