騎樓施工走路上被撞毀人生 駕駛僅判5個月

蘇男被撞到後顏面有多處骨折。（蘇男提供）

2023/11/09 06:00

〔記者王捷／台南報導〕今年27歲的蘇姓男子，原本計劃考研究所，畢業後成為設計師，但去年3月3日他因騎樓施工走上馬路，遭全姓駕駛開車撞上，南院判全男5個月徒刑，但他顏面骨折、視力受損，一場車禍讓他的人生毀了，還讓抑鬱症惡化，目前正在打民事訴訟，希望對全姓男子求償200萬。

蘇男原本患有抑鬱症，就讀台南某間大學的設計系，他曾夢想成為商品設計師，為此他選擇延後畢業，在學校邊接案、邊準備研究所考試，豈料兩年前的一場車禍讓他無法想像未來。

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去年3月3日早上8點多，蘇男走在永康區中正北路的騎樓上，當時騎樓正在施工，所以他只好走上馬路，但全姓駕駛在沒有注意，撞上了蘇男，造成他顏面骨折、牙齒斷裂。他因此經歷了兩次手術、長時間復健，但在刑事過失傷害案的判決中，全男在事發後立即自首，簡易法庭判處3個月徒刑。

蘇男不滿上訴，表示因為這件車禍，他的人生受到巨大影響，尤其是視力受損造成的長期複視問題，讓他無法正常駕車，他的抑鬱症狀也因此惡化，他很難想像未來會怎樣。不過合議庭考量，全男要負全部的肇事責任，雖然全姓男子仍嘗試與蘇男和解，但目前沒有達成共識，最終判處5個月徒刑，可易科罰金。

經過2年的治療和法律訴訟，蘇男聲稱已花費約50萬醫療費，但在民事求償上，蘇男希望能求償200萬，指控幾次調解都破裂，全姓男子聲稱因房貸而有經濟壓力，只願意支付10萬和解，表面上說願意和解，但實際上一直在閃避、推拖，面對未來可能的冗長民事訴訟，蘇男嘆息，只能呼籲大家好好開車、騎車。

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