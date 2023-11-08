台中轎車突偏移猛撞6車落跑 女車主竟回：駕駛在睡覺

連環撞事故現場。（民眾提供）

2023/11/08 11:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天凌晨發生一起連環撞交通事故，一輛轎車行經一處加油站時因不明原因突偏移，直接碰撞路旁的6輛汽機車，巨大的碰撞聲嚇壞加油站員工，轎車肇事後竟快速駛離現場落跑，警方獲報很快追到女車主，未料她竟回稱「駕駛在睡覺」且不透露其身分，警方將依規定查處開罰。

這起事故發生在今天凌晨1時45分，有一輛黑色日產轎車沿北屯區松竹路往東方向行駛，行經昌平路與松竹路口的加油站前時，因不明原因突向右偏移，接著碰撞停在路旁的一輛自小客、一輛電動自行車、4輛機車後逃逸，所幸未造成人員傷亡，但肇事轎車卻緊急駛離現場。

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轄區第五分局獲報趕往處理，根據現場目擊者並積極調閱監視器，凌晨3時許循線在案發現場不遠處巷弄內找到肇事車輛，但當時車上無人，車門上鎖，進一步查到43歲的游姓女車主追查，未料游女竟回稱「駕駛已就寢，白天再聯繫」，也不透露駕駛身分動向及與駕駛的關係。

截至目前該名駕駛尚未到案說明，警方將持續聯繫車主要求駕駛到案說明；警方表示，事故現場沒有人受傷，涉案駕駛未報警即離開現場，可依道路交通管理處罰條例第62條第1項，處駕駛人1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

至於車主部份，依第62條第5項，經通知汽車所有人到場說明，無故不到場說明，或不提供汽車駕駛人相關資料者，吊扣該汽車牌照1個月至3個月。

連環撞事故現場。（民眾提供）

警方迅速找到肇事的黑色轎車，但車上無人，車門上鎖。（民眾提供）

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