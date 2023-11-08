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設境外公司、帳戶涉洗錢逃稅 嘉義執行分署扣押帳戶補徵467萬

嘉義分署於收案後派員清查陳男財產狀況、到住所看其生活情形。（行政執行署嘉義分署提供）

嘉義分署於收案後派員清查陳男財產狀況、到住所看其生活情形。（行政執行署嘉義分署提供）

2023/11/08 19:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕雲林縣陳姓男子從事進出口貿易，2020及2021年被查獲透過設立境外貿易公司及個人外幣帳戶，收取及轉匯境外公司對其外商貿易公司款項，規避海外所得及逃漏稅捐等情形，核算須補稅處罰467萬6210元，法務部行政執行署嘉義分署緊盯陳男帳戶金流，一發現有大筆金額匯入帳戶，立即連繫銀行核發扣押命令扣押匯款，在短時間內徵起467萬餘元。

嘉義分署接獲法務部調查局洗錢防制處通報，擔任進出口貿易外商公司經理的陳男，在銀行設立境外貿易公司以及個人外幣帳戶，資金來源多為加拿大、阿拉伯聯合大公國等外國公司，2021年公司及個人外幣帳戶出帳金額計美金871萬餘元，資金流向10多個境外公司及個人帳戶，法務部調查局洗錢防制處研判，陳男利用個人外幣帳戶，有規避海外所得及逃漏稅情形。

財政部中區國稅局依相關資料核算，2020及2021年海外交易所得達3465萬5508元，補稅處罰為467萬6210元。

嘉義分署收案後清查陳男財產狀況，派員到其住所查看生活情形，陳男原本表示願意全額繳納，但周轉現金需要一定時間，請嘉義分署暫時不要強制執行，但隨即行蹤不明、無法聯絡，嘉義分署立即通報限制其出境，並透過銀行扣押匯款，在短時間內將其欠稅款項徵起。

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