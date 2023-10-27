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會計師事務所老闆欠稅143萬 喊「課稅不公」被拘提管收

鄭姓男子（藍衣）平均年收近200萬元，卻長期欠稅，累積金額達143萬餘元。（行政執行署宜蘭分署提供）

鄭姓男子（藍衣）平均年收近200萬元，卻長期欠稅，累積金額達143萬餘元。（行政執行署宜蘭分署提供）

2023/10/27 18:23

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮70歲鄭姓男子經營會計師事務所，從2008年起，所得總額達3141萬餘元，但迄今累積143萬元綜合所得稅未繳。鄭男兩手一攤，稱稱課稅不公、沒錢繳稅，行政執行署宜蘭分署向法院聲請管收獲准，鄭男趕緊籌款，繳納72萬餘元，今獲釋放。

鄭男2008年至2021年，欠繳綜合所得稅143萬餘元，經財政部北區國稅局羅東稽徵所移送行政執行署宜蘭分署執行。

羅東稽徵所和宜蘭分署追查發現，鄭男經營會計師事務所，每年皆有所得，2008至2021年期間，累積所得2778萬餘元，平均年收入近200萬元，2022年也有362萬餘元所得，並非無履行能力，卻利用專業想方設法，不願繳稅。

羅東稽徵所表示，民眾會自行呈報所得稅並繳納，稅務單位後續會在核定稅額，若與民眾自行呈報的金額有落差，則多退少補；鄭男欠的稅金，多數是後續未補上的差額，但有部分年度，是連他自行呈報的稅金都沒繳。

宜蘭分署10月24日向法院聲請管收，鄭男稱課稅不公、沒錢繳稅，法官不予採信，准許管收，鄭男當天被帶進管收所拘留，才趕緊籌款，先繳納72萬餘元，其餘辦理分期，27日獲得釋放。

宜蘭分署呼籲，民眾收到繳款通知後，務必在期限內繳款，切勿有僥倖心理，如有經濟困難無法一次繳納，應主動聯繫分署辦理分期事宜，以免財產遭執行，甚至遭拘提管收，得不償失。

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