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科技公司負責人轉行當里長 欠稅不繳留置3小時火速吐232萬

曾經營科技公司的現任新北里長（右一）於行政執行官（左）詢問後被依法暫予留置，其家人之後就帶來232萬元繳清欠款。（新北分署提供）

曾經營科技公司的現任新北里長（右一）於行政執行官（左）詢問後被依法暫予留置，其家人之後就帶來232萬元繳清欠款。（新北分署提供）

2023/09/28 11:29

〔記者王定傳／新北報導〕一名曾經營過科技公司的新北市現任里長，去年靠友人資助才選上里長，但其公司欠稅232萬元，行政執行署新北分署昨通知他到場繳納，他雙手一攤說沒錢，被依法留置準備管收時，這名里長緊急向親友籌款，歷時約3小時，由其家人帶來現金232萬餘元繳清欠稅及罰鍰，免予在管收所內度過中秋節及雙十節連假。

新北分署指出，這家科技公司經營電子材料及產品買賣業，因滯納88年度營業稅及營利事業所得稅與罰鍰，經移送新北分署執行多年，均執行無著，尚欠約232萬元。

行政執行官調查發現，負責人本應於2000年3月間自動報繳88年度營利事業所得稅，卻未自動報繳，反而將公司銀行存款陸續提領殆盡，並於2002年11月間在原址另設立一家科技公司，將公司名下1部車輛移轉至新設立公司名下繼續營業，隔年再透過記帳士找來職業人頭充當舊公司清算人，企圖規避執行。

新北分署昨通知這名里長到場，他向行政執行官表示，去年靠友人資助才選上里長，現每月支領5萬元事務費，要負擔房租、辦公室開銷、紅白帖、水電費，還要扶養家人，實在沒錢繳納，只能慢慢還，每月繳納2000元。

針對其公司的銀行存款被其陸續提領現金約600萬元、轉出超過3500萬元及收回帳款超過1400萬元等，這名里長均表示不記得資金流向了。

行政執行官詢問完畢後，認定負責人顯有履行義務之可能，故不履行，且就應供強制執行之財產有隱匿或處分情事，又未提出合理清償方案，於上午10時許依法將其暫予留置，準備聲請管收。

這名里長見狀立即以電話向親友籌款，起先表示可以先行繳納120萬元，再增加至150萬元，均不為行政執行官接受，約莫3小時，其家人帶來232萬餘元現金，於繳清全部欠稅及罰鍰後，才得以脫身。

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