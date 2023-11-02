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男逃漏綜所稅1610萬還脫產 管收1夜急籌550萬獲釋

張姓男子（圖中）因逃漏綜合所得稅1610萬餘元被管收，在管收所待了一夜後趕緊通知其妻籌款獲釋。（新北分署提供）

張姓男子（圖中）因逃漏綜合所得稅1610萬餘元被管收，在管收所待了一夜後趕緊通知其妻籌款獲釋。（新北分署提供）

2023/11/02 17:26

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子因逃漏綜合所得稅1610萬餘元，收到國稅局調查函後，先將其壽險保單解約，領走解約金，再將其名下房產先抵押後拋售，又低價出脫其持股，企圖規避執行，行政執行署新北分署日前向法院聲請管收獲准，隔日他被借提至新北分署時，趕緊通知其配偶籌款，當日先行繳納現金550萬元，餘欠辦理分期繳納，並由其配偶書立擔保書後獲釋。

新北分署指出，現年60餘歲的張姓男子，因滯納109年度綜合所得稅1610萬餘元，於今年4月間移送新北分署執行，經執行其存款及壽險解約金債權，加上他自行繳納部分款項，共徵起52萬餘元，尚欠1558萬餘元。

行政執行官調查發現，張男在去年4月間收到國稅局調查函後，立即展開一連串脫產行為，先在去年5月將投保的3份壽險保單解約，另因發生保險事故，獲另1家保險公司理賠，其解約金及理賠金合計超過300萬元，在匯入他的銀行存款帳戶後，隨即提領現金或轉給其配偶。

行政執行官還發現，去年6月間，他以其名下房產地設定抵押權給銀行貸款850萬元，貸得款項撥入其銀行存款帳戶後，馬上領光；後來又陸續將持股出脫賠售，得款近百萬元；11月間，他還將房產出售，買賣價金結餘款超過400萬元，今年1月匯入他的銀行存款帳戶後，部分提領現金，部分轉匯給其親友。總計脫產金額約1700萬元。

行政執行官上週通知張男到場繳納欠稅並報告其財產狀況，張男喊冤說他現以打零工維生，每月最多只能繳納3萬元。因無法提出合理清償方案，行政執行官因此向新北地院聲請管收獲准；張男在管收所待了一夜，隔日一早被借提至新北分署時，趕緊通知其妻幫忙籌款，於下午5時許，籌得550萬元現金繳納部分欠稅，剩餘欠款則辦理分期繳納，並由其妻書立擔保書作保後獲釋。

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