圍標宜蘭5國中小工程 男賺1272萬遭查緩起訴

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2023/11/08 19:26

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣盧姓男子經營2間公司，2016與2017年間，與營造及建設公司負責人陳男，私下協議圍標國中小標案，檢調累積查獲5個標案，總額約1272萬元。檢方偵結，盧男與陳男涉犯政府採購法，因坦承不諱，犯後態度良好，緩起訴。

檢方緩起訴書寫道，盧男營運一間顧問公司和工程公司，陳姓男子則是營造和土木公司的實際負責人，許姓男子則有建設公司。

請繼續往下閱讀...

依照政府採購法，首次公開招標，要有3家合格廠商投標，才能開標決標；盧多次邀請陳男、許男互相陪標，最後由盧男公司得標。

盧男在2016、2017年間，鎖定5個標案，包含南山國小附設幼兒園改善教學環境計畫、礁溪國小跑道暨球場整修工程、國華國中全運會擊劍場館新設運動無縫地板工程、中華國中全運會拳擊場館整修工程、南屏國小全運會角力場館整修工程採購案，114萬至519萬元不等，總額約1272萬元。

檢方偵查，許男已經過世，盧男、陳男涉違反政府採購法，考量盧、陳坦承不諱，犯後態度良好，認為緩起訴為適當，以勵自新，盧男處以一年緩起訴，向公庫支付50萬元，名下2間公司，各一年緩起訴，分別向公庫支付3萬元和5萬元；陳男處以一年緩起訴，向公庫支付20萬元，名下一間公司一年緩起訴，向公庫支付3萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法