抓到了！亂倒廢棄物害苗栗「綠色隧道」封路 警逮1人

苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，遭濫倒大量廢棄物，人車無法通行。（警方提供）

2023/11/08 17:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，遭濫倒大量廢棄物，人車無法通行；三義鄉長呂明忠於上週縣務會議反映，縣長鍾東錦要求警方究辦。苗栗警分局循線將42歲台中市呂姓男子拘捕到案，查出他從無線電接單涉嫌亂倒，不法利益1萬8000元，全案依廢棄物清理法罪嫌移送偵辦。

三義鄉苗51線連接鯉魚潭村、西湖村的綠色隧道，自然風光明媚，也是著名的觀光景點，但一旁產業道路於7月底被濫倒大量廢塑膠、廢木材等廢棄物，整條產業道路全部都被倒滿，人車都沒有辦法通行。

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三義鄉長呂明忠於上週縣務會議反映此事，鍾東錦指示警方究辦並加強巡邏，如果發現可疑車輛立即通報，並查驗相關證明文件，違反規定重罰，並研議扣車嚇阻。

苗栗警分局今天表示，經調閱周邊監視器影像以車追人，鎖定涉案車輛，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，6日拘捕呂男到案，初步調查，呂男從無線電收聽到訊息，接單駕駛大貨車從台中市某工地，載運廢棄物隨機倒在綠色隧道旁產業道路，一趟代價1萬8000元，全案擴大偵辦中。

警方表示，最近兩星期加強查緝國道1號三義、銅鑼交流道附近大貨車，舉發違規停車5件，其中1輛砂石車載運土石，卻未出示合法土石運送聯單，通知縣府環保局依廢棄物清理法規定，可處6萬元至30萬元罰鍰。

苗栗警分局警方將台中市42歲呂姓男子拘捕到案。（警方提供）

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