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苗栗台3線遭濫倒雜木廢棄物 竟是公路局委外包商違法

苗栗縣大湖鄉台3線132.3公里處路邊遭濫倒大量雜木等廢棄物。（警方提供）

苗栗縣大湖鄉台3線132.3公里處路邊遭濫倒大量雜木等廢棄物。（警方提供）

2023/11/03 11:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉台3線132.3公里處路邊遭濫倒大量雜木等廢棄物，警方獲報後調閱路口監視器影像，循線查獲行為人竟是公路局苗栗工務段委外清理路樹、雜草的包商黃姓男子，警訊後依違反廢棄物清理法將黃男移送苗栗地方檢察署偵辦。

大湖警分局於10月27日接獲民眾報案，指有一輛貨車逕自於大湖鄉台3線132.3公里處路邊，往一旁駁坎下方南湖溪傾倒大量雜木等廢棄物，即派員前往現場蒐證，並調閱路口監視器影像。

經警方過濾監視器影像，鎖定涉案車輛，通報線上警網攔查，於卓蘭鎮台3線144公里將涉濫倒的車輛及行為人黃男查獲。

警方調查發現，黃男是承攬苗栗工務段清理路樹、雜草的包商，黃男也坦承為牟取處理費，於清理路樹、雜草後，未依規定將傾倒物清除至合法處理機構或再利用處理。警訊後，依違反廢棄物清理法將黃男移送苗栗地方檢察署偵辦。

近年來，苗栗山區、河川地，常發生不法業者傾濫倒廢棄物情形，對環境造成危害，大湖警方表示，除了將持續強化檢警環之間的合作，針對易遭傾倒廢棄物的熱時、熱區不定時巡邏取締，對於不法絕對會依法究辦。若民眾發現疑似偷倒廢棄物，請立即向環保局或警方報案，共同維護山林自然環境。

大湖警分局接獲民眾報案，指有一輛貨車逕自於大湖鄉台3線132.3公里處路邊，往一旁駁坎下方南湖溪傾倒大量雜木等廢棄物，派員前往現場蒐證。（警方提供）

大湖警分局接獲民眾報案，指有一輛貨車逕自於大湖鄉台3線132.3公里處路邊，往一旁駁坎下方南湖溪傾倒大量雜木等廢棄物，派員前往現場蒐證。（警方提供）

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