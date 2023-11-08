用凶宅詐貸1200萬 國民黨議員曾煥嘉父子認罪獲減刑確定

國民黨新北市議員曾煥嘉（左1）與父親被控用凶宅詐貸1200萬元，2人認罪獲減刑確定。（資料照）

2023/11/08 15:02

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨籍新北市議員曾煥嘉與父親曾文振（無黨籍前台北縣議員），被控共謀隱瞞凶宅訊息，向淡水第一信用合作社林口分社詐貸1200萬元，一審新北地院依詐欺取財罪，判曾文振6月刑、曾煥嘉5個刑；二審高等法院考量2人坦承犯行，8日改判曾文振4月刑、得易科罰金12萬元；曾煥嘉3月刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年，全案確定。

判決指出，曾文振知悉邱姓男子出售的新北市板橋區房地為凶宅，2016年5月間仍以1110萬元購入，登記在曾煥嘉名下。

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詎料，曾文振、曾煥嘉基於意圖為自己不法所有的詐欺取財犯意聯絡，隱匿本件交易為凶宅買賣的事實，於不動產買賣契約書虛偽填載買賣價金1800萬元，2017年8月1日由曾文振指示不知情的公司人員，持曾煥嘉印章用印製作借款申請書，而以該凶宅為擔保，向淡水一信申辦購屋貸款1200萬元，致承辦人員陷於錯誤，2017年8月30日核貸1200萬元給曾煥嘉。

一審新北地院認為，曾文振身為建設公司經營者，曾煥嘉身為新北市議員，都是具有相當社會地位及經濟能力者，卻不以正當程序籌措資金或辦理借貸，反以不實契約書詐貸，犯後又均否認犯行，未見悔意，但考量曾文振已還清本金與利息，7月間判曾文振6月刑，得易科罰金18萬元，曾煥嘉5月刑，得易科罰金15萬元。

二審高院指出，曾文振、曾煥嘉不思以正當程序籌措資金，隱匿本案房地為凶宅及墊高買賣價金，致使淡水一信陷於錯誤，核准貸款金額高達1200萬元，實有未該，惟本案起訴前兩人已清償貸款本息，淡水一信未受實質損害，2人於二審期間又承認犯行，量刑因子有所改變，故撤銷原判決。

高院認為，曾煥嘉受曾文振指示，一時短於思慮所為，經此偵審教訓及刑之宣告應知警惕，堪認以暫不執行刑為適當，故改判3月刑後，再諭知緩刑2年。曾文振居於主導地位，前因違反選舉罷免法案件被判刑，卻未能戒慎警惕，再犯本案，法治觀念仍有不足，故改判刑4月之後，不宣告緩刑，全案確定。本案合議庭成員為審判長邱滋杉、陪席法官邱瓊瑩、受命法官劉兆菊。

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