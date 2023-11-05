獨家》17年「3屍凶宅」賣市場價 退休警官「一碗芋頭粥」揭命案真相

一鍋芋頭粥確定女屋主的親妹妹是意外死亡，示意圖。（資料照，記者王捷攝）

2023/11/05 00:47

〔記者王捷／台南報導〕約17年前，台南豪宅區發生三屍命案，當時外傳女屋主懷疑男友與親妹妹有染，先割喉男友再毒死親妹妹，之後自己輕生。不過退休警官揭露，現場的一鍋芋頭粥被驗出有FM2，查出是女屋主的處方箋，她打算殺了男友，再交代親妹妹後事，豈料親妹妹因心臟問題，吃了芋頭粥也喪命。

如今這棟透天凶宅傳出售價逼近兩千萬，房仲鄭鈺龍說，這間凶宅在業界很有名，同一個社區、相同價格，有更多選擇，而且還是「乾淨的」，投資客會想搶購凶宅，是因為換一個屋主，只要持有期內沒有意外發生，未來再轉售，依法就不用再標示「事故屋」，業內稱為「過水」，所以民眾購屋時，真的要多方打聽。

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17年前消防局接獲報案有人想自殺，消防員發現3樓門窗開著，架梯子爬進去，看到女屋主上吊，走下2樓又見男友倒臥血泊中，往4樓走，女屋主的親妹妹則倒臥在床上失去生命跡象，消防員立刻通報警方。

豪宅區一次傳出三條人命，驚動時任警察局長，但局長看到遺書後，覺得命案單純，沒有多做指示；原來，女屋主當時不滿男友提分手，案發當天她約了親妹妹、男友在百貨公司見面，三人一起坐車回女屋主家，女屋主則在廚房準備摻了FM2鍋芋頭粥，打算讓親妹妹睡著後，再動手殺男友。

親妹妹吃了芋頭粥走到4樓客房，而男友在2樓客廳昏睡後遭女屋主割喉，女屋主則割腕，豈料後來又清醒，打119報案後到3樓輕生。退休警官說，後來解剖證實親妹妹是心因疾病死亡。

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