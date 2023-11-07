娃娃機店暗藏賭博機台 最高可爽贏5萬、7人被逮送辦

警方將王姓負責人（左）及陳姓員工（右）移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/07 15:00

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和區某娃娃機店違法改裝機台，提供「彈跳台」、「骰子台」等讓民眾遊玩，若中獎可兌換3百元至5萬元現金，警方連日蒐證見時機成熟，5日持搜索票進入，當場逮捕王姓負責人、陳姓員工及5名賭客，另查扣不法所得23萬餘元，依法移送偵辦。

據了解，位在林森路上一家娃娃機店違法改裝機台，其中彈跳台玩法為投入10元硬幣，若夾中機台內藍芽喇叭，就可兌換700元現金；至於違法改裝骰子臺玩法，則同樣投入10元硬幣，若依指示骰中「全紅」、「全黑」、「全大」、「全小」、「3至9同點」，就可獲得3百元至5萬元不等現金。

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永和警分局表示，日前接獲檢舉後，隨即成立專案小組蒐證，發現該店內設有暗門，且藏有違法改裝娃娃機台，涉嫌提供賭客兌換現金的賭博情事，於5日凌晨2時許持搜索票進入，逮捕33歲王姓負責人、25歲陳姓員工及莊姓、伍姓、裴姓、鍾姓、張姓男子等5名賭客。

警方指出，另在現場查扣選物販賣機台IC板27片、骰子台9台、藍芽喇叭44個、點鈔機1台、數幣機1台、監視器主機1台、監視器鏡頭2支、犯罪所得237750元、智慧型手機1支等相關證物；警方說，詢後將王女、陳男依賭博罪及違反電子遊戲場業管理條例，移送新北地檢署偵辦，而其餘5名賭客依社會秩序維護法裁罰。

新北永和一處娃娃機店，違法改裝娃娃機台供客人賭博，警方進入蒐證。（記者陸運鋒翻攝）

該娃娃機店設有暗門。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣選物販賣機臺IC板27片、骰子臺9臺、藍芽喇叭44個、犯罪所得237750元等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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