糗！毒蟲遇臨檢市區狂飆 鑽死巷棄車受困就逮

王嫌逃到死巷束手就擒。（圖由民眾提供）

2023/11/07 13:32

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲街頭上演一起驚險的警匪追逐！大安分駐所巡邏員警發現一部車輛行跡鬼祟且有在車道上驟然減速、意圖闖越紅燈、闖越車道停止線等違規行為，員警遂鳴笛攔查，該駕駛立即加速逃逸，並在大甲市區亂竄，直至逃入一條死巷無路可逃後，王姓駕駛棄車並丟包毒品，仍遭警方逮捕壓制，移送法辦。

大甲分局今日指出，大安分駐所所長顏宥騏、警員林亞澄前晚在大甲區經國路發現一部轎車行跡詭異，下車準備上前攔查時，隨即開始逃逸，沿途逆向行駛、闖紅燈狂飆2公里，在大甲區街頭不停逃竄，員警跟隨在後伺機攔查，56歲王男逃到文武路一處死巷後，不顧車輛尚未停妥且向前滑行際棄車逃逸，最後男子自食惡果，遭滑行汽車與牆壁夾住大腿，頓時王嫌一聲慘叫無法脫逃，才束手就擒。

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王嫌堅稱未持有違禁品，警方檢查車輛時卻聞到毒品氣味，循跡翻找，果然在菸盒內找到毒品海洛因菸，又於車輛後方發現王嫌丟包毒品海洛因粉末及安非他命結晶各1包。全案詢後依毒品罪嫌移送偵辦；另警方針對王嫌拒檢逃逸、沿途逆向行駛、闖紅燈、未打方向燈及無照駕駛等交通違規也開出13張共26,800元的罰單；而王嫌棄車未停妥而撞到的2部機車、1部汽車也同樣要民事賠償付出代價。

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