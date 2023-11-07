少年不爽揪友砸10遊戲機台 台南大東夜市攤商堅持提告

台南東區大東夜市小鋼珠遊戲機攤位遭高姓、楊姓兩名少年拿棍棒砸損。（圖：民眾提供）

2023/11/07 12:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區知名的大東夜市6日晚間營業時傳出小鋼珠遊戲機台遭砸，高姓少年來玩遊戲機，卻走進機台作業區，不滿被攤商員工驅趕，涉嫌出手毆打員工，之後再聯絡另名楊姓少年攜帶2木棍到場，砸損10部機台，兩滋事少年隨即被攤商人員壓制，被警方依傷害、毀損罪嫌送辦。

15歲高姓少年6日晚間9時30分許帶著另1名少年（未涉案）到大東夜市，在遊戲攤位打機台時，高姓少年走進攤商作業區被員工驅趕，發生口角，高少涉嫌動手毆打攤商員工的臉部與眼鏡，之後打電話聯絡楊姓少年（14歲）帶來兩根木棍，高、楊2人涉嫌分持棍棒砸損攤商10部遊戲機台。

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轄區台南市警一分局員警獲報趕到時，高姓、楊姓2名滋事少年已被攤商合力壓制在地；另1名突然到場的少年涉拿「棍棒型滅火器」朝機台噴灑水後逃逸。高、楊兩少年都稱不認識噴水少年，也不是他們叫來的。警方表示，會進一步追查噴水少年身分、通知到案，查明案情。

遊戲機台攤商當場表明要提出毀損及傷害告訴，高姓、楊姓2少年帶回派出所後，全案依少年事件處理法移送台南地院少年法庭審理。

台南東區大東夜市小鋼珠遊戲機攤位遭高姓、楊姓兩名少年拿棍棒砸損。（圖：民眾提供）

台南東區大東夜市小鋼珠遊戲機攤位遭高姓、楊姓兩名少年拿棍棒砸損；另名不詳少年涉拿棍棒型滅火器朝機台噴水後逃逸，物證都遺留在現場。（圖：民眾提供）

台南東區大東夜市小鋼珠遊戲機攤位遭高姓、楊姓兩名少年拿棍棒砸損。（圖：民眾提供）

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