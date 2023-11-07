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暖暖水岸豪宅法拍4090萬元賣出 拍賣會現場人潮強強滾

拍賣現場湧入大批人潮參與拍賣。（記者吳昇儒翻攝）

拍賣現場湧入大批人潮參與拍賣。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/07 09:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕法務部行政執行署宜蘭分署昨日舉辦所轄基隆地區不動產拍賣會，備受矚目的基隆市暖暖區暖暖街333號1、2樓水岸豪宅，最終由抵押權人以4090萬元承受。另底價30萬的新西街空屋吸引11組人馬搶購，最終也以超過一倍多的價格71萬945元拍定。

宜蘭分署基隆行政執行官辦公室昨日上午11時許，進行基隆及新北市多筆不動產拍賣，其中基隆地區欠稅大戶所有基隆市暖暖區暖暖街333號1樓及2樓水岸豪宅，建物面積約108坪，擁有前後陽台、綠地花園，並包含地下2樓5個平面停車位，且地處東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳，本次再度降價，底價大砍2300萬元，最終由抵押權人以4090萬元承受。

此外，家住台北市一位宋姓男子因欠稅149萬餘元名下基隆市安樂區新西街4巷80之2號21坪空屋，首拍以30萬元起標，步行約8分鐘可達安樂市場，交通非常便利。該建物因未辦保存登記且坐落國有地，無基地所有權，買受後須與國產署協調土地使用問題，但因價格相當親民，吸引11組人馬投標，競爭非常激烈，最後以71萬945元拍定。

位於基隆暖暖地區的水岸豪宅以4090萬元售出。（記者吳昇儒翻攝）

位於基隆暖暖地區的水岸豪宅以4090萬元售出。（記者吳昇儒翻攝）

位於新西街的空屋高出底價30萬一倍多的價格售出。（記者吳昇儒翻攝）

位於新西街的空屋高出底價30萬一倍多的價格售出。（記者吳昇儒翻攝）

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