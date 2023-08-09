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拍定法拍屋又撤銷 北高行：宜蘭執行分署處分違法應國賠74萬

陳青旭繳清罰鍰保住房子，但林姓拍定人認為權益受損，興訟主張執行署的處分違法，台北高等行政法院今判林勝訴，宜蘭分署處分違法，應負擔國賠74萬4600元。圖為陳男母親當時至宜蘭分署下跪陳情畫面。（資料照）

陳青旭繳清罰鍰保住房子，但林姓拍定人認為權益受損，興訟主張執行署的處分違法，台北高等行政法院今判林勝訴，宜蘭分署處分違法，應負擔國賠74萬4600元。圖為陳男母親當時至宜蘭分署下跪陳情畫面。（資料照）

2023/08/09 19:35

〔記者張文川／台北報導〕基隆男子陳青旭3年前因欠1.8萬交通違規罰鍰，其名下的基隆市透天厝被行政執行署宜蘭分署查封法拍，引發風波，行政執行署後來撤銷宜蘭分署的處分，陳也繳清罰鍰保住房子；但法拍得標並辦妥產權移轉的林姓民眾不服氣，興訟主張執行署的處分違法，台北高等行政法院今判林勝訴，宜蘭分署處分違法，應負擔國賠74萬4600元。可上訴。

陳青旭由於欠繳1萬8000元交通違規罰鍰，被移送行政執行署追討，宜蘭分署於2018年查封、並於2020年法拍他名下位於基隆市中山區、時價約250萬元的三層樓透天祖厝，林姓民眾投標，以135萬5400元得標拍定。

陳青旭的陳情事件爆發後，執行署認為陳家祖厝的木造部分已不存在，且查封筆錄及測量筆錄不周延，因此通知宜蘭分署撤銷不動產拍賣程序，另為適法處分，宜蘭分署隨後撤銷拍賣程序，陳也籌到錢繳清罰鍰，保住房子。

當初參與法拍而得標的林姓民眾，認為他已繳清價金，拍賣程序已終結，取得移轉證書，完成所有權移轉登記，2020年4月監察院調查本案後，宜蘭分署就曾以新聞稿表示執行程序均依法辦理，已具體審酌各方債權人與債務人的利益，力求均衡，並無過當。

但宜蘭分署卻在受理陳男的聲明異議後，隔月15日改以「系爭不動產拍賣程序有建築物已全部滅失等法律理由」，撤銷拍定，並撤銷塗銷查封登記，命令基隆市地政事務所撤銷林男已辦妥的所有權移轉登記，回復查封登記。

北高行認為，撤銷拍定的處分乃是剝奪財產權的行政處分，但本件行政執行程序已經終結，土地已由第三人取得所有權，原處分已執行而無回復原狀可能，所以林可以對原處分提起確認違法訴訟，請求救濟。

北高行指出，行政執行的目的，在於具體實現國家公權力，具有高度公益性，為維護人民對行政執行制度（特別是拍賣制度）的信賴，及私法上法律秩序的安定性，保障拍定人的財產權及交易安全，不僅義務人或利害關係人不得再依行政執行法第9條第1項聲明異議，也不容許行政執行機關再撤銷拍定以除去所有權移轉的效果，以免對公益有重大危害。如有爭議，須依循權利性質，另為司法救濟。

合議庭認為，本案無法認定有宜蘭分署所稱的「建物已滅失」情況，且拍賣程序已終結，分署不得自行撤銷拍定，分署卻仍撤銷拍定，並重行查封，甚至在欠缺法源依據下，命令基隆地政所撤銷林已辦妥的所有權移轉登記，恣意剝奪原告財產權，確屬違法。

北高行認定，宜蘭分署的違法行為已侵害林的財產權，符合國家賠償要件。而林在辦妥所有權登記後，已經與別人議定以210萬元價格依現狀出售，並已收取定金，宜蘭分署的違法處分造成林男無法轉售的價差損失74萬4600元，故判宜蘭分署應賠償74萬餘元，並加計年息5%。

基隆陳姓男子因1.8萬罰單未繳，房子遭法拍135萬元賤賣。 （記者林欣漢攝）

基隆陳姓男子因1.8萬罰單未繳，房子遭法拍135萬元賤賣。 （記者林欣漢攝）

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